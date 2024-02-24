Трупів стільки, що їх бояться вивозити до РФ: Невзоров - про шалені втрати окупантів під час взяття Авдіївки

Російське командування добре усвідомлює втрати під час взяття Авдіївки, вважає опозиціонер.

Авдіївка Донецької області засіяна трупами окупантів, які її штурмували. Військово-політичне керівництво Росії вирішило не вивозити трупи, аби "не лякати" громадян РФ.

Про це у своєму Telegram-каналі написав російський опозиціонер Олександр Невзоров.

Також читайте Зеленський прокоменував загрозу окупації Куп'янська

"У орків, мабуть, "осінь". Вони намагаються рахувати своїх "курчат" на околицях Авдіївки. Затишного містечка більше нема. Є просочені кров'ю руїни, не придатні ні для "розташування, ні для складів. Усюди російські трупи. У руїнах блукають "мобіки" та зеки. У пошуках курева та заначок вони потрошать своїх мертвих товаришів. Трупи з-під Авдіївки вирішено не вивозити, щоб не лякати Ростовські морги", - йдеться у його повідомленні.

Як він пояснив, російське командування добре усвідомлює втрати під час взяття Авдіївки, а тому, щоб не налякати новомобілізованих, наказали залишити трупи окупантів.

"Складати трупи у штабелі на полігонах непедагогічно. Новобранці, оцінивши висоту цих штабелів, легко розгадають і свою долю. Тому тіло вирішено залишити "на весну". Розрахунок на те, що навесні вони і самі якось змішаються з іншим брудом цієї війни", - вважає опозиціонер.

Нагадаємо, третя штурмова бригада показала інтенсивні бої в Авдіївці, коли туди зайшли перші бійці.

Читайте провідні новини сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.



