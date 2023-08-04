Трупний сморід над Мелітополем: окупанти спалюють своїх загиблих у мобільних крематоріях

Російські загарбники за допомогою мобільних крематоріїв хочуть приховати реальні втрати на війні.

Ворог продовжує приховувати свої втрати на війні в Україні. Для цього активно використовує мобільні крематорії.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 4 липня.

"Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює у північно-східній частині окупованого міста Мелітополь Запорізької області, при цьому перевезення тіл загиблих окупантів здійснюється бортовими вантажівками", - йдеться у зведенні.

Також читайте Росія стягує професійні резерви на південь та схід України - Маляр

У Генштабі зазначили, що місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у місті, особливо вночі.

Нагадаємо, у ГУР розповіли, скільки ще резервів має Росія для продовження війни.

Читайте також: