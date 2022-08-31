"Трупний запах": окупанти не можуть без хлорки відремонтувати драмтеатр у Маріуполі

Будівельники не можуть приступити до ремонту зруйнованої будівлі, трупний запах пробивається крізь шар бетону.
У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники не можуть без хлорки вчасно приступити до ремонту драмтеатру через нестерпний трупний запах у будівлі.
Про це повідомляє Маріупольська міська влада з посиланням на російського журналіста-опозиціонера Олександра Невзорова.
За його словами, російські будівельники "ломанулися до Маріуполя на розпилювання величезних бюджетів "відновлення".
"Пишуть:" тиждень кукуїмо, сидимо склавши лапки, ці тупарі не везуть хлорку. Без хлорки ніяк. Де великі скупчення трупів (у будівлі - ред.), там треба хлорку і тільки потім бетон, якщо просто лити бетон на трупи – сморід якось пробивається навіть через товстий шар бетону", - розповів Невзоров.
За його словами, будівельникам наказали не піднімати галасу й не витягувати трупи, а "тихо бетонувати".
Нагадаємо, маріупольський волонтер, який забирав людей із драмтеатру, назвав значно більшу кількість загиблих там.
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