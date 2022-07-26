Трупний запах у Херсоні: радник голови ОВА пояснив, що відбувається

Мешканці Херсона скаржаться на трупний запах у місті.

Депутат Херсонської облради та радник голови Обласної військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі 24 каналу пояснив, чому чути такий запах.

"Орки після влучних потраплянь починають запускати мобільні крематорії. Палити якраз своїх же. Ніхто нікого нікуди не відправляє. Мобільний зв'язок вони (російські окупанти - ред.) зараз відключають. Сьогодні з ночі майже до обіду був відключений мобільний зв'язок по всій Херсонській області. Це вони так пересувають свою техніку - інколи вночі, а інколи і вдень. Але головне - вони відключають мобільний зв'язок для того, щоб не можна було відстежити пересування цієї техніки, на превеликий жаль, це так відбувається", - зазначив Хлань.

Нагадаємо, 25 липня Сергій Хлань заявив, що в Херсонській області вже настав переламний момент на фронті на користь ЗСУ. Радник голови ОВА певен, що до вересня ЗСУ обов'язково звільнять всю Херсонщину, а плани окупантів проваляться.

Як виживають Херсон та область в окупації

Читайте також: