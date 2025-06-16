Три роки російського полону змінили військового до невпізнаваності: в Мережі показали шокуючі фото

Український військовий/Фото: сторінка Facebook Олени Золотарьової

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В мережі опублікували фото українського військового з Маріуполя, який пробув в російському полоні від весни 2022 року. На порівняльних знімках помітно, як три роки в катівнях РФ змінили воїна.

Фото на своїй сторінці опублікувала волонтерка із ГО «Сила людей» Олена Золотарьова.

«Був такий радянський фільм „Звичайний фашизм“. Коли я дивилась його школяркою i жахалась, здавалось, що все це за межою людського і ніколи більше не повториться, тим більше з нами. Здалося.Повторилось і саме з нами. Наш Маріуполь росіяни знищили разом з мирняком і в канцтабори потрапили мої знайомі, друзі, учні», — підписала фото волонтерка.

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На зображенні поруч з військовим Олександром його дружина Олена. Як раніше жінка розповідала місцевому виданню 0629, востаннє перед полоном український захисник зателефонував їй 1 березня 2022 року, а вже наступного дня звʼязок з ним зник.

«Саша — офіцер запасу. Він не брав участі в АТО і ООС. Працював на комбінаті імені Ілліча. Але відчував свій обов’язок. І завжди знав, що раптом почнеться — не має права залишатись вдома. Тож 21 лютого він подзвонив у військомат спитати, чи потрібна допомога, і як треба діяти. А потім запропонував мені евакуюватися. Але куди ж я поїду з двома котами? Та і батькам Саші потрібна була моя допомога. Звісно, я залишилася», — пригадувала початок війни Олена та додала, що вже наступного дня після повномасштабного вторгнення, 25 лютого Олександр записався до тероборони.

1 березня військовий подзвонив дружині, попросив передати йому мило, шкарпетки, деякі особисті речі, але зробити все це Олена вже не змогла, адже звʼязок обірвався.

Після того, як захисники Маріуполя склали зброю, Олександр був одним з тих, кого відправили в сумнозвісну Оленівку, де росіяни влаштували показовий теракт.

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«Він подзвонив мені напередодні, 28 липня. Сказав, що в колонії щось дивне відбувається, якісь постійні рухи. Одних людей вивозять, інших переселяють. Подумав, може це вже обмін?», — розповідала журналістам Олена.

Наступного дня стало відомо про удар росіяни по українських полонених, однак Олександра як виявилось перевели до іншої вʼязниці, так йому вдалося вижити.

Нагадаємо, після двох раундів перемовин між Україною та РФ у Стамбулі, відбулася одразу низка обмінів полоненими та тілами загиблих військових. На численних кадрах з обмінів помітно, наслідки жорстокого та неконвенціного поводження з полоненими з боку Росії.

За даними ООН, російська влада піддає українських військовополонених широкомасштабним і систематичним катуванням та жорстокому поводженню на всіх етапах полону. Про це йдеться у звіті управління Верховного комісара ООН з прав людини, опублікованому в жовтні 2024 року.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, ще у грудні 2024 року повідомив про 177 підтверджених випадків страти українських військовополонених російськими військовими від початку повномасштабного вторгнення РФ.