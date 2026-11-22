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- Війна
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Три російські Ту-160 зникли під час атаки на Україну: авіаексперт розкрив деталі
Для масованого ракетного удару по Україні росіяни залучили п’ять стратегічних надзвукових бомбардувальників-ракетоносців Ту-160.
Під час масованої ракетної атаки на Україну в ніч проти 20 листопада Росія підняла в повітря безпрецедентно велику кількість стратегічної авіації. Зокрема, для запуску крилатих ракет ворог залучив сім бомбардувальників Ту-95МС і п’ять надзвукових Ту-160. Однак три останні з невідомих причин зникли з радарів.
Про це розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі «Фабрики новин».
Росія підняла майже максимальну кількість Ту-95МС
За словами експерта, такої концентрації стратегічної авіації для ракетних ударів по Україні не спостерігалося вже тривалий час. Російське командування задіяло сім літаків Ту-95МС, що становить майже максимальну кількість цих бомбардувальників, яку РФ спроможна одночасно підняти в повітря.
Крім того, росіяни залучили п’ять стратегічних надзвукових бомбардувальників-ракетоносців Ту-160. Водночас три з них згодом зникли з радарів.
Криволап припустив, що ці літаки могли не долетіти до районів пуску або ж не мати достатньої кількості крилатих ракет для повного завантаження.
«Десь три пропало», — зазначив авіаексперт.
Українська ППО знищила 94% крилатих ракет
Криволап також оцінив ефективність української протиповітряної оборони під час цієї атаки. За його словами, російські війська випустили по Україні 84 крилаті ракети.
З них 79 були знищені українською ППО. Ще одна ракета впала на території Польщі, а інша влучила в житловий будинок на Івано-Франківщині, проте не здетонувала.
Таким чином, показник знищення крилатих ракет становив близько 94%.
«У цій ситуації виникає питання — чи був сенс використовувати крилаті ракети», — зауважив експерт, наголосивши, що рівень їхнього перехоплення українською ППО був дуже високим.
Які результати перехоплення російських дронів і балістики
За оцінкою Криволапа, українські захисники також знищили 86% запущених Росією ударних безпілотників типу Shahed і «Герань».
Дещо нижчою була ефективність перехоплення реактивних дронів: із 132 цілей вдалося збити 101, тобто приблизно 77%.
Водночас найбільш проблемним напрямком залишається протидія балістичним ракетам. Експерт пояснив це передусім нестачею в Україні відповідних засобів протиповітряної оборони.
Із 27 запущених балістичних ракет українські сили ППО змогли перехопити лише три.
«Якби було чим, то збивали б дуже ефективно», — підсумував Криволап.
Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада Росія завдала масованого удару по Україні. Ворог вчергове застосував десятки ракет та сотні безпілотників, атакувавши цивільну, енергетичну та транспортну інфраструктуру.