Російські бомбардувальники Ту-95 / © Військово-морські сили США

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Під час масованої ракетної атаки на Україну в ніч проти 20 листопада Росія підняла в повітря безпрецедентно велику кількість стратегічної авіації. Зокрема, для запуску крилатих ракет ворог залучив сім бомбардувальників Ту-95МС і п’ять надзвукових Ту-160. Однак три останні з невідомих причин зникли з радарів.

Про це розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі «Фабрики новин».

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Росія підняла майже максимальну кількість Ту-95МС

За словами експерта, такої концентрації стратегічної авіації для ракетних ударів по Україні не спостерігалося вже тривалий час. Російське командування задіяло сім літаків Ту-95МС, що становить майже максимальну кількість цих бомбардувальників, яку РФ спроможна одночасно підняти в повітря.

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Крім того, росіяни залучили п’ять стратегічних надзвукових бомбардувальників-ракетоносців Ту-160. Водночас три з них згодом зникли з радарів.

Криволап припустив, що ці літаки могли не долетіти до районів пуску або ж не мати достатньої кількості крилатих ракет для повного завантаження.

«Десь три пропало», — зазначив авіаексперт.

Українська ППО знищила 94% крилатих ракет

Криволап також оцінив ефективність української протиповітряної оборони під час цієї атаки. За його словами, російські війська випустили по Україні 84 крилаті ракети.

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З них 79 були знищені українською ППО. Ще одна ракета впала на території Польщі, а інша влучила в житловий будинок на Івано-Франківщині, проте не здетонувала.

Таким чином, показник знищення крилатих ракет становив близько 94%.

«У цій ситуації виникає питання — чи був сенс використовувати крилаті ракети», — зауважив експерт, наголосивши, що рівень їхнього перехоплення українською ППО був дуже високим.

Які результати перехоплення російських дронів і балістики

За оцінкою Криволапа, українські захисники також знищили 86% запущених Росією ударних безпілотників типу Shahed і «Герань».

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Дещо нижчою була ефективність перехоплення реактивних дронів: із 132 цілей вдалося збити 101, тобто приблизно 77%.

Водночас найбільш проблемним напрямком залишається протидія балістичним ракетам. Експерт пояснив це передусім нестачею в Україні відповідних засобів протиповітряної оборони.

Із 27 запущених балістичних ракет українські сили ППО змогли перехопити лише три.

«Якби було чим, то збивали б дуже ефективно», — підсумував Криволап.

Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада Росія завдала масованого удару по Україні. Ворог вчергове застосував десятки ракет та сотні безпілотників, атакувавши цивільну, енергетичну та транспортну інфраструктуру.

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