Три сценарії війни в Україні: що планує Кремль і чи можливий мир

Роками українці чекають на момент, коли закінчиться війна в Україні. Однак росіяни хочуть воювати за будь-яку ціну. Які три можливі сценарії війни розглядає ворог і що чекає на українців?

Про це детальніше розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Коли закінчиться війна в Україні: у Кремлі розглядають три варіанти

Андрій Коваленко повідомив, що у Кремлі розглядають щонайменше три сценарії щодо війни в Україні. За його словами, лише в одному з них є замороження лінії фронту.

За першим сценарієм, який розглядають російські окупанти, війна в Україні триватиме щонайменше до 2028 року. Зараз РФ робить ставку на успіх весняно-літньої кампанії наступу. Коваленко додає, що сценарій війни до 2028 року не є реальним без проведення додаткової мобілізації у Росії. За другим сценарієм РФ «дрейфуватиме» до припинення вогню та заморожування війни. Російські пропагандисти частково почали роботу з підготовки населення. Людям з телевізорів розповідають про те, що «Путін погано поінформований про реальну ситуацію на фронті», а також про те, що «війна зайшла в глухий кут через брехню генералів». Третій сценарій — продовження війни проти України з переходом до гібридної війни з НАТО ближче до 2028 року. Можливі агресивні дії проти країн Балтії.

«У випадку з країнами Балтії Кремль може піти на атаки дронами та залучення невеликих ДРГ по 20 осіб, які проникатимуть на території цих держав для певних операцій», — повідомляє очільник ЦПД.

Андрій Коваленко додав, що це лише окремі плани, які можуть бути далекими від геополітичної ситуації та реальних справ на полі бою.

Нині окупанти готують інформаційні приводи, як-от про військові заводи у країнах НАТО, «використання повітряного простору країн Балтії для атак українських дронів» тощо.

Чи розпочне Росія війну проти країн Балтії

Росіяни почали «розхитувати» інформаційний простір країн ЄС та Балтії зокрема. Можливою ціллю росіян може стати місто Нарва, куди за часів СРСР висилали росіян. Тепер це місто є естонським.

У Держдумі розширили повноваження Путіна — у першому читанні ухвалили законопроєкт, за яким Росія зможе вводити війська у країни, де нібито «переслідують» росіян.

Дипломати переконані, що Путін спробує провести «сіру військову операцію».

Тож відкриття другого фронту, крім України, може бути у реальних планах Росії. Лише ЗСУ заважають втілити плани Путіна зараз.