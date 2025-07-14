Три сценарії завершення війни: що може зупинити бойові дії в Україні

Наслідки обстрілів в Україні. / © Associated Press

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Війна між Росією та Україною може завершитися або перейти у фазу замороженого конфлікту лише за однієї з трьох умов.

Про це в коментарі Главреду розповів колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, ексміністр із питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Перший сценарій, за його словами, можливий у разі повного виснаження однієї зі сторін — настільки, що вона більше не зможе вести активні бойові дії, незалежно від того, обороняється вона чи наступає.

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“Під час Другої світової війни Німеччина капітулювала, коли її війська ще перебували на території Франції. Вона просто вичерпала свої ресурси й не могла далі воювати”, — нагадав Тука.

Другий варіант — досягнення стратегічної мети. Для України це звільнення окупованих територій, для Росії — їх утримання або подальше захоплення. Водночас, за словами експерта, наразі немає ознак того, що хоча б одна сторона близька до реалізації своїх цілей.

Третій і найімовірніший на сьогодні сценарій — взаємне виснаження. Жодна зі сторін не досягає переваги, проте обидві поступово втрачають ресурси та здатність до активної війни.

“Окупантам вдається просуватися на 150–200 метрів, але за це вони платять велику ціну. Економіка РФ не в найкращому стані, є проблеми з озброєнням. Але й Україна зазнає серйозного виснаження — ми це відчуваємо щодня. Наразі триває змагання: хто першим не витримає”, — підсумував Тука.

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Раніше повідомлялось, що президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 3 липня заявив йому, що протягом наступних 60 днів планує активізувати зусилля щодо захоплення територій України до адміністративних меж, де РФ вже має значну присутність.