Нові цілі Росії на Донбасі / © ДСНС

Реклама

Після можливого захоплення Покровська російські війська найімовірніше націляться на Костянтинівку, а далі — на Краматорськ і Слов’янськ. Проте існує й ризик розосередження ударів в інших областях.

Про це сказав військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів про це в коментарі виданню «Главред».

За словами Ступака, у Кремля зараз не вистачає ресурсів для масованого наступу в усіх напрямках одночасно, тому ворог концентрує зусилля й перекидає підкріплення з інших ділянок фронту. Зокрема, додає експерт, частину сил уже було відібрано із Сумського напрямку, щоб посилити удар поблизу Покровська.

Реклама

На думку Ступака, існує до 95% імовірності, що наступним пунктом російського просування стане Костянтинівка — саме там противник найактивніше може спробувати прорвати оборону. Якщо ця мета буде досягнута, наступними цілями, найімовірніше, стануть Краматорськ та Слов’янськ — міста, захоплення яких мало б для РФ значний інформаційно-пропагандистський ефект: можливість заявити про «повне» взяття під контроль Донецької області.

Водночас Ступак застерігає, що це лише найбільш імовірний сценарій, але противник може змінити тактику — розпорошити сили й підсилити наступ у Дніпропетровській чи Запорізькій областях, де обстріли та операційна активність тривають.

Тому завдання командування, наголошує експерт, — правильно визначити напрямок основного удару ворога та перерозподілити сили й ресурси для ефективної протидії.

«Найбільш імовірним зараз виглядає напрямок на Костянтинівку — ворог прагнутиме довести, що він „закрив“ Донецьку область. Але що означає це „закриття“ для людей і для життя міст — інше питання», — каже Ступак.

Реклама

Нагадаємо, РФ також може зосередити зимові удари на Сумах, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Миколаєві. На думку військових експертів, ворог перейде до масованих атак по регіонах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням:ТСН 12:00 новини 10 листопада. Масштабна ОПЕРАЦІЯ НАБУ — на фото МІШКИ з ГРОШИМА. Прогноз погоди

Тим часом армія РФ кинула на Покровськ сотні тисяч солдатів. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про поточну ситуацію на цьому напрямку.