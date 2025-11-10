ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1801
Час на прочитання
2 хв

Три великі міста, які можуть стати наступною ціллю РФ після Покровська — експерт

Після Покровська Росія може атакувати Костянтинівку, зазначив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Три великі міста, які можуть стати наступною ціллю РФ після Покровська — експерт

Нові цілі Росії на Донбасі / © ДСНС

Після можливого захоплення Покровська російські війська найімовірніше націляться на Костянтинівку, а далі — на Краматорськ і Слов’янськ. Проте існує й ризик розосередження ударів в інших областях.

Про це сказав військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів про це в коментарі виданню «Главред».

За словами Ступака, у Кремля зараз не вистачає ресурсів для масованого наступу в усіх напрямках одночасно, тому ворог концентрує зусилля й перекидає підкріплення з інших ділянок фронту. Зокрема, додає експерт, частину сил уже було відібрано із Сумського напрямку, щоб посилити удар поблизу Покровська.

На думку Ступака, існує до 95% імовірності, що наступним пунктом російського просування стане Костянтинівка — саме там противник найактивніше може спробувати прорвати оборону. Якщо ця мета буде досягнута, наступними цілями, найімовірніше, стануть Краматорськ та Слов’янськ — міста, захоплення яких мало б для РФ значний інформаційно-пропагандистський ефект: можливість заявити про «повне» взяття під контроль Донецької області.

Водночас Ступак застерігає, що це лише найбільш імовірний сценарій, але противник може змінити тактику — розпорошити сили й підсилити наступ у Дніпропетровській чи Запорізькій областях, де обстріли та операційна активність тривають.

Тому завдання командування, наголошує експерт, — правильно визначити напрямок основного удару ворога та перерозподілити сили й ресурси для ефективної протидії.

«Найбільш імовірним зараз виглядає напрямок на Костянтинівку — ворог прагнутиме довести, що він „закрив“ Донецьку область. Але що означає це „закриття“ для людей і для життя міст — інше питання», — каже Ступак.

Нагадаємо, РФ також може зосередити зимові удари на Сумах, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Миколаєві. На думку військових експертів, ворог перейде до масованих атак по регіонах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням:ТСН 12:00 новини 10 листопада. Масштабна ОПЕРАЦІЯ НАБУ — на фото МІШКИ з ГРОШИМА. Прогноз погоди

Тим часом армія РФ кинула на Покровськ сотні тисяч солдатів. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про поточну ситуацію на цьому напрямку.

Дата публікації
Кількість переглядів
1801
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie