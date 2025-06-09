Не лише знищення літаків: "Павутина" завдала руйнівного удару по обороні РФ

Президент України Володимир Зеленський, очільник СБУ Василь Малюк та спецоперація «Павутина» / © ТСН

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Операція СБУ «Павутина» з ударами по військових аеродромах Росії стала приголомшливою, але не визначальною. З неї можна зробити три головні висновки.

Про це екскомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс розповів у ефірі CNN.

Висновки з операції «Павутина»

Ставрідіс прокоментував спецоперацію «Павутина».

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«Це приголомшливо, але не визначально. Дехто порівняв це з Перл-Гарбором. Це не Перл-Гарбор. Але це дуже розумна операція, яка призвела до трьох головних висновків», — зауважив адмірал.

За його словами, «Павутина» — це, по-перше, приклад того, наскільки Україна проникла до Росії. Її можна порівняти лише з ізраїльською операцією Grim Beeper кілька місяців тому (йдеться про вибухи пейджерів у представників «Хезболли»).

«По-друге, це позбавляє Росію фундаментальної військової переваги. Росія завжди вважає свою країну настільки великою, що стратегічні відстані неможливо подолати. Уявіть собі Гітлера, який намагається вторгнутися, Наполеона, який зазнав невдачі. У цьому випадку ці цілі були уражені за 3000 миль від України. Досить вражаюче», — висловився екскомандувач сил НАТО в Європі.

І, по-третє, за словами Ставрідіса, це продовжує демонструвати Росії рішучість і креативність українців.

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«Знаєте, я греко-американець. Це більше схоже на „Троянського коня“, — додав він.

Яка зараз ситуація на полі бою?

За оцінками американського адмірала у відставці, зараз на полі бою війни РФ проти України спостерігається «свого роду глухий кут».

«З одного боку, ми бачимо розгорнуті найсучасніші військові технології. Але водночас це Перша світова війна. Це битва під Верденом. Це артилерія, окопи, танки, криваві рукопашні бої. Це весь спектр воєнних дій. І мені здається, що це зайшло в глухий кут», — розповів Ставрідіс.

Що має зараз зробити Трамп?

Він також висловив думку, яких заходів щодо війни в Україні повинен зараз вжити президент США Дональд Трамп.

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«Я би сказав президенту Трампу, по-перше, звернутися до Путіна і сказати: „Гей, ви знаєте про ці 300 мільярдів доларів заморожених російських активів у Брюсселі? Тож, давайте сядемо за стіл переговорів. Чи ми використаємо це для реконструкції України“. По-друге, Трамп міг би сказати Путіну: „Я справді не хочу цього робити, але я дам ще сучасніші ракети далекого радіусу дії, більше розвідувальних даних. Я завантажу українців. Володимире, ми не хочемо потрапляти в таку ситуацію. Давайте сядемо за стіл переговорів“, — розповів американський адмірал.

Він також порадив би президенту США сказати Путіну, що зараз у Сенаті перебуває законопроект, який передбачає вторинні санкції проти будь-якої країни, яка веде з бізнес із Росією, серед яких Китай та Індія. Близько 80 сенаторів підтримують документ. Це зруйнує російську економіку.

Результати операції «Павутина»

Нагадаємо, у межах спецоперації «Павутина» 1 червня дронами-камікадзе з вантажівок були атаковані чотири військові аеродроми у глибокому тилу РФ. Генштаб ЗСУ інформував про ураження 41 ворожого літака. За оцінками західних експертів та аналітичних центрів, зокрема НАТО та NBC News, достовірно підтверджено знищення щонайменше 10-13 літаків.

За оцінками журналіста Віталія Портникова, головне потрясіння для Москви від операції «Павутина» — не знищені літаки, а усвідомлення того, що українські спецслужби здатні діяти всередині РФ непомітно і протягом тривалого часу. Саме це ставить під сумнів ефективність російських спецслужб.

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А директор Інституту світової політики, кандидат політичних наук Євген Магда зазначив, що «Павутина» демонструє втрату Росією частини її ядерної тріади, що стало серйозним ударом по агресору. Ця втрата ставить під сумнів подальші дії ворога на війні та його переговорну позицію.