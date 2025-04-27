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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
1 хв

Тривають запеклі бої: капітан першого рангу пояснив, яка ситуація на Курщині

Російсько-корейським агресорам не вдається виконати завдання Путіна.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курщина

Курщина / © ТСН.ua

Бої на Курщині останніми днями носили дуже запеклий характер. Росіяни продовжують спроби вибити ЗСУ з області.

Про це в ефірі “КИЇВ24” сказав Павло Лакійчук, капітан першого рангу.

Диктатору потрібно, щоб усі села на мапі відзначалися російськими триколорами.

“Ключовим фактором є те, що наші сили продовжують утри велику чисельність ворожих десантних підрозділів, підрозділів морської піхоти. Вони продовжують намагатися витіснити наші сили з Курщини замість того, щоб діяти на Покровському чи Торецькому напряму”, — каже капітан.

Він наголошує: армії РФ не вдається виконати завдання Путіна.

“Бої тривають, наші сили б'ють ворожу логістику, завдають втрат противнику в живій силі і техніці”, — завершив Лакійчук.

Нагадаємо, РФ поширила дезінформацію про нібито повне захоплення Курщини та витіснення українських військових. Проте ситуація на місці значно складніша й далека від перемоги ворога.

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Дата публікації
Кількість переглядів
53
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