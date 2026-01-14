ТСН у соціальних мережах

Тривалі відключення світла в Києві: новий міністр енергетики шокував заявою про неготовність столиці

Міністр енергетики різко порівняв столицю з Харковом.

Олена Капнік
Київ.

Київ. / © Getty Images

Харків виявився значно краще підготовленим до можливих перебоїв зі світлом, спричиненими атаками Росії, ніж Київ. Саме тому тепер у столиці доводиться вживати кризових заходів.

Про це заявив новопризначений міністр енергетики Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання депутатів у ВРУ перед голосуванням.

З його слів, обласна та міська влада Харкова заздалегідь підготували місто до можливих проблем з енергопостачанням. Зокрема, були розгорнуті мобільні котельні та створена розподілена система генерації.

"Харків готувався. І обласна, і місцева влада підготували місто. Є мобільні котельні, є відповідна генерація розподілена. Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше. Я навіть скажу, що не підготовлений зовсім. Тому зараз прийдеться вживати кризових заходів", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, у столиці суттєво погіршилася ситуація з електропостачанням і теплом після масованого удару 9 січня. Росіяни цілеспрямовано атакували котельні. Тоді без опалення залишилося 6 тисяч будинків. В окремих районах столиці сталися перебої з водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній та об’єктів генерації.

У Києві після цієї атаки РФ склалася складна ситуація. Мер столиці Віталій Кличко закликав людей виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

