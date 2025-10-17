Тривога на фронті: експерт назвав напрямок, де ситуація гірша, ніж усі думають

ЗСУ на фронті / © "Бернлі"

Поки увага прикута до боїв у районі так званого Добропільського виступу, справжня криза на фронті розгортається на іншій, менш обговорюваній ділянці. Саме там ворог досяг найбільших успіхів за останні місяці, просунувшись на десятки кілометрів.

Про це розповів військовий експерт із систем РЕБ та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За словами експерта, найскладнішою ділянкою фронту на сьогодні є не Добропільський напрямок.

«Останні місяці найскладніший напрямок, на якому активно просувається противник, це напрямок на Покровське (не плутати з Покровськом). Тут противник за останні 3 місяці просунувся на 20 кілометрів і навіть зайшов у Дніпропетровську область», — написав «Флеш».

Це означає, що ворог не лише захоплює території на Донбасі, а й вже просунув лінію фронту до меж сусіднього регіону.

Серйозність ситуації на Покровському напрямку підтверджується і кадровими рішеннями вищого військового керівництва. Експерт нагадав, що нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський був змушений замінити командира 20-го армійського корпусу, який відповідає за оборону на цій ділянці.

Бескрестнов зазначив, що не береться оцінювати, хто винен у просуванні ворога, але сам факт такої реакції свідчить про надзвичайну складність ситуації.

Однією з головних причин успіхів російських окупантів на цьому напрямку експерт називає їхню перевагу в безпілотниках.

«Там дуже багато дронів ворога, я це бачу онлайн. Важко там нашим хлопцям», — додав він.

Це свідчить про те, що ворог концентрує значні технологічні ресурси на цій ділянці для продавлювання української оборони. Ситуація на Покровському напрямку є критичною і потребує максимальної уваги та ресурсів для стабілізації фронту.

Мапа / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про повну зупинку весняно-літнього наступу РФ та успіхи українських сил на фронті. За його словами, ЗСУ витісняють ворога на Сумщині та Донеччині, а також мають «чималі здобутки» у звільненні населених пунктів у Запорізькій області.

Крім того, як зазначив Сирський, лише за вересень втрати окупантів склали 29 тисяч осіб.