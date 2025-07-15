Тривога тривала понад 17 годин: росіяни здійснили масовану атаку на Запоріжжя

Шахеди / © ТСН.ua

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У Запоріжжі з вечора 14 липня до полудня 15 липня лунала майже безперервна повітряна тривога. Загалом тривалість тривоги сягнула понад 17 годин.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, російські війська атакували обласний центр 24 ударними дронами типу «Shahed». Це лише ті безпілотники, які летіли безпосередньо по місту, без урахування транзитних дронів.

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Метою удару була критична інфраструктура та цивільне населення.

Тривогу в області оголосили о 19:34 14 липня, а відбій пролунав лише о 12:38 наступного дня. Навіть у ранкові години 15 липня, коли пролунав відбій, інтервал між тривогами був незначним — до 20 хвилин.

Унаслідок атаки в місті спалахнули кілька пожеж, які рятувальникам вдалося оперативно загасити. Вибухова хвиля та уламки пошкодили ангар і адміністративну будівлю одного з інфраструктурних об’єктів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом Росія за добу випустила 267 безпілотників, із них близько 200 — дрони-камікадзе типу «Shahed». Українська ППО знищила 178 ударних дронів, ще 66 імітаторів були подавлені засобами радіоелектронної боротьби або втратили орієнтацію.

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Також зафіксовано влучання 23 безпілотників у семи різних локаціях та падіння уламків збитих дронів у дев’яти точках.

Нагадаємо, командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко заявив, що російські війська активізували удари по цивільній інфраструктурі та мирному населенню, оскільки не можуть досягти успіху на фронті.