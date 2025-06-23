Що варто покласти у «тривожну валізу» / © ТСН.ua

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В умовах війни кожен українець повинен бути готовим до евакуації або тривалого перебування в укритті.

Спираючись на рекомендації рятувальників та експертів з виживання, ТСН.ua склав список найважливіших речей для «тривожної валізи».

Що варто покласти в тривожну валізу

Збираючи «тривожну валізу», вам необхідно покласти туди:

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Документи — оригінали та копії паспортів, свідоцтва про народження дітей, ідентифікаційних кодів, документів на нерухомість, авто, медичні картки. Їх бажано зберігати у водонепроникному пакеті.

гроші — ви повинні мати при собі готівку, бажано дрібними купюрами, та банківські картки,

дублікати ключів від дому та авто,

засоби зв’язку — Мобільний телефон із зарядним пристроєм або павербанком, сім-карту з запасом або eSIM з іншим оператором.

За можливості варто покласти у валізку радіоприймач на батарейках.

Що покласти в аптечку

Щоб зібрати аптечку для тривожної валізки, вам необхідно покласти туди:

ваші індивідуальні ліки (якщо є хронічні захворювання);

знеболювальні, жарознижувальні, протиалергічні препарати, сорбенти (активоване вугілля);

перев’язувальні матеріали: бинти, пластир, антисептики, медичні рукавички;

турнікет або джгут для зупинки кровотечі.

Їжа та вода

У вашій валізі повинна бути вода, мінімум 1-2 літри на людину.

Також необхідно покласти туди продукти, які не потребують приготування: енергетичні або злакові батончики,

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горіхи,

сухофрукти,

печиво,

консерви з ключем для відкривання.

Не забудьте також взяти ложку, виделку та чашку.

Одяг

Спеціалісти радять мати у тривожній валізі комплект зручного одягу, спідню білизну та дві-три пари шкарпеток, взуття. За можливості варто покласти туди також дощовик або легку куртку.

Засоби гігієни

Серед засобів гігієни, слід мати при собі у тривожній валізці:

вологі серветки,

туалетний папір,

зубну щітку і пасту,

антисептик,

жіночі засоби гігієни,

мило та рушник.

Для дітей

Якщо є діти — вам слід подбати про підгузки та змінний одяг для них. Також слід взяти улюблену іграшку малечі, їжу та аптечку.

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Для тварин

Якщо у вас є домашні улюбленці, для них варто наготувати їжу на декілька днів, воду, намордник (для собак).

Корисні дрібниці

свисток,

ліхтарик,

сірники або запальничка,

пакети для сміття.

Експерти радять збирати тривожну валізу заздалегідь. Основний комплект слід тримати у ній завжди напоготові, адже це допоможе зменшити час на збори. Кожного місця варто перевіряти терміни придатності та актуальність речей.

Основні речі, такі як, документи, гроші, ліки чи телефон, фахівці радять тримати в одному місці, щоб схопити їх за секунди. Також, якщо у вас обмаль часу вам не слід брати важкі чи громіздкі речі, зайвий одяг.

Найкращою формою «тривожної валізи» — є рюкзак. Він міцний, зручний, об’ємом від 25 літрів, дозволяє швидко пересуватись і залишає руки вільними. Оптимальна вага має бути не більше 25 кілограмів.

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При наповненні рюкзака, громадянам радять класти важкі предмети на дно, а гострі — так, аби вони не торкалися спини. Найнеобхідніше слід розмістити у зовнішніх кишенях, крихке — нагору.

Також варто брати із собою лише перевірені речі, які ви вже використовували, а не нові з магазину (окрім їжі).

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