Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував українські удари по Кримському мосту. За його словами, атаки на російську логістичну інфраструктуру є частиною оборони України, тому такий розвиток подій був неминучим.

Слова Рютте приводить Interfax Україна.

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«Бачив кадри в ЗМІ. Для України важливо захищатися, а це означає, зокрема, завдання ударів по об'єктах логістики. Те, що вони це роблять, було неминучим», — наголосив генсек НАТО.

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Водночас Рютте зазначив, що зараз багато людей докладають значних зусиль для досягнення миру в Україні.

Однак, за його словами, дипломатичні переговори не повинні означати зменшення військової підтримки Києва.

Генсек закликав союзників продовжувати надавати Україні військову допомогу найвищими можливими темпами, щоб посилити її позиції на майбутніх мирних переговорах.

На думку Рютте, саме сильна переговорна позиція України має залишатися одним із пріоритетів НАТО на тлі дипломатичних зусиль щодо завершення війни.

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У Великій Британії також відреагували на удар

Раніше міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг прокоментував атаку на Кримський міст.

«Гадаю, ми щойно побачили ще один приклад української винахідливості та непохитної рішучості України захищатися від російської агресії», — заявив він.

Стрітінг наголосив, що Велика Британія та її союзники продовжать підтримувати Україну. Він також висловив сподівання на оголошення нових пакетів військової допомоги під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі, співголовами якого є Британія та Німеччина.

Що відомо про атаку на Кримський міст

Нагадаємо, у ніч проти 16 листопада Кримський міст атакували безпілотники. За даними супутникових знімків і моніторингових каналів, дорожнє полотно було пошкоджене щонайменше у двох місцях, а одна з арок деформувалася. Окупанти перекрили рух, через що в заторах застрягли близько 2000 автомобілів.

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Уночі 17 листопада по переправі завдали повторних ударів. Очевидці повідомляли про близько семи потужних вибухів. За інформацією OSINT-аналітиків ASTRA та Exilenova+, удари припали на вже пошкоджені конструкції, внаслідок чого арка автомобільної частини мосту обвалилася у воду.

Згодом СБУ підтвердила, що атаку провели спільно із Силами оборони України. Спецоперація тривала близько місяця та складалася із семи етапів. Спочатку українські військові уражали російську ППО, а потім перейшли до ударів по самій переправі.

За даними СБУ, вирішального удару по автомобільній частині завдали спецпризначенці «Альфи» ракетами-дронами «Паляниця». Одну з металевих арок та автомобільний проліт під нею повністю знищено, а залізнична частина мосту, за попередніми даними, також зазнала пошкоджень.

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