«Це було очікувано»: авіаексперт пояснив, навіщо Росія посилила повітряний терор

Обстріли РФ / © ТСН.ua

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Останні комбіновані атаки Росії проти України спрямовані передусім на психологічний ефект, а не на досягнення військових цілей.

Про це в етері Еспресо заявив авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап.

«Принципово воно (масовані атаки росіян 3 дні поспіль, — ред.) було очікувано, тому що останнім часом всі події, які відбуваються в просторі, вони несуть на собі не стільки військовий сенс, скільки політичний, але реалізуємо їх за допомогою якихось військових дій», — сказав він.

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За словами Криволапа, Путін намагається нав’язати Україні капітуляцію не через фронтові прориви, а шляхом інформаційного та психологічного тиску.

«Коли весь світ зрозумів, що з Путіним неможливо домовитись, що він непридатний до цього, що він хоче воювати, і коли про це вже було заявлено. І зараз, коли він обіцяв підготувати щось на кшталт меморандуму… навіть крутіше ніж Бухарестський меморандум… то він буде примушувати нас до капітуляції», — наголосив експерт.

Криволап додав, що нинішні наступальні дії РФ — дуже повільні: «Черепахи швидше рухаються». А масовані удари відповідають доктрині Герасімова, де перші два пункти — це пропаганда і створення паніки, і лише третій — власне військові дії.

Фахівець вважає, що нинішні дії Росії можна порівняти зі спробою швидкого захоплення Києва на початку вторгнення — ефект той самий: страх і хаос.

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«Зараз діє розрахунок створити паніку серед населення», — зазначив він.

Криволап підкреслив, що ті, хто залишився в Україні, вже зробили свій вибір і не так легко піддаються страху.

«Я думаю, що ті, хто вже залишився, ті, хто постійно тут живе, вони вже свій вибір зробили і їх вже дуже важко чимось налякати. Але те, що творить Путін — це жахливо все одно, це руйнування міст, сіл, вулиць і так далі», — сказав експерт.

Він також наголосив на важливості ударів у відповідь — Україна має нарощувати ракетний потенціал.

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«Я дуже сподіваюсь, що наші спроможності відповідати будуть не зменшуватися, а збільшуватися, тому що останнім часом я теж розумію, що ми накопичили, і ми теж кілька діб вже атакуємо. Але я не бачу нашого ракетного потенціалу, який реалізується в ударах по Росії», — зазначив Криволап.

Він нагадав про заяву міністра стратегічних галузей Олександра Суботіна про те, що Україна щомісяця завдає від 40 до 60 ударів по РФ.

«От я їх щось поки що останнім часом зовсім не бачив. Хотілось би, щоб її було дуже багато», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак, заявив, що масовані російські обстріли найближчим часом можуть становити для України ще більшу небезпеку.

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Ми раніше інформували, що прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у понеділок заявила, що останні масовані атаки Росії на Україну доводять — Москва не зацікавлена в припиненні війни.