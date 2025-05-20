"Це був початковий план путіна": у РНБО розкрили справжню мету "мирних" заяв

Володимир Путін / © ТСН.ua

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Росія відмовилась від ідеї негайного припинення вогню, яку пропонували США, і тим самим отримала можливість продовжувати наступальні дії.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

«Росія просто виграла час для проведення наступальних дій. Інформаційно воєнкори росіян пишуть, що їм дозволили „воювати до перемоги“. Вони навіть не приховують початкових намірів — просто воювати далі», — зазначив Коваленко.

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За його словами, це була спланована тактика Кремля — зімітувати готовність до перемовин, аби виграти час та перегрупуватись.

«Це був початковий план Путіна. Україна чудово розуміла це і ще в березні погодилася зупинити війну, але Путін — ні», — наголосив керівник ЦПД.

Коваленко також нагадав, що такі дії — не нові для Кремля: «Без тиску Путін просто продовжить вбивати. Слова для нього нічого не значать. Він завжди маніпулював, аби виграти час — так було ще з 2014 року».

Нагадаємо, увечері 19 травня відбулася телефонна розмова між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Перемовини тривали понад дві години. Перед цим Трамп також зв’язався з президентом України Володимиром Зеленським.

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Пізніше Зеленський поділився подробицями їхньої розмови. За його словами, якщо Москва вирішить винести на обговорення якісь «меморандуми», це не буде таємницею. На його думку, подібний документ може стати базою для створення мапи, яка приведе до завершення війни та укладення мирної угоди.

Після бесіди з Трампом заяву зробив і Володимир Путін. Він заявив, що «припинення бойових дій з Україною можливе лише після досягнення відповідних домовленостей». Що саме мається на увазі під цими домовленостями, російський лідер не пояснив.