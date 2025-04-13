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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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«Це дуже важкі умови»: генерал про небезпеку для F-16 у бойовій зоні

Генерал-лейтенант висловив сподівання, що будуть зроблені висновки, які дозволять підвищити ефективність завдань і зберегти життя українських льотчиків.

Українські пілоти на F-16 працюють під вогнем і ризикують життям

Українські пілоти на F-16 працюють під вогнем і ризикують життям / © Associated Press

Винищувачі F-16, які Україна отримала від партнерів, не оснащені необхідною авіаційною зброєю, що обмежує їхні можливості на полі бою.

Про це в ефірі Radio NV заявив Ігор Романенко, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ та засновник БФ «Закриймо небо України».

«Літаки не нові, лише модернізовані. Крім того, потрібна зброя типу „повітря-земля“, яку США довго не надавали», — зазначив Романенко.

За словами генерала, F-16 залучають не лише для ППО, а й для завдань на лінії зіткнення, де ворог має значну перевагу: зенітно-ракетні комплекси великої дальності, авіація з потужним озброєнням, ракети класу «повітря-повітря».

«У таких умовах виконання бойових завдань — це завжди ризик і подвиг для наших пілотів», — наголосив він.

Нагадаємо, 26-річний льотчик F-16 загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання.

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