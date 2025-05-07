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- Війна
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"Це глузування з миру": Сибіга відреагував на нічні удари РФ по Києву
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ракетні удари Росії по Києву знущанням з мирної ініціативи України та США.
У ніч проти 7 травня Росія завдала ракетного удару по Києву, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей, ще декілька дістали поранення. Серед постраждалих — четверо дітей із опіками. Вибухи також пролунали в Запоріжжі та інших регіонах України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав нічну атаку прямою відповіддю Путіна на безумовну пропозицію України про 30-денне або довше припинення вогню.
За словами Сибіги, таким чином російський лідер “навмисно глузує з мирних зусиль США”.
“Потрібно посилити тиск на Москву, щоб вона припинила цей терор”, — наголосив він.
Сибіга також підкреслив, що ці удари — ще одне нагадування, чому відзначати 80-ту річницю поразки нацистів разом із путінською Росією є “абсолютно неприйнятним”.
“Це не визволителі, а воєнні злочинці”, — написав він.
Нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки РФ двоє людей загинули, семеро постраждали, з них четверо — діти.