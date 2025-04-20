"Це медійний трюк": Чехія розкритикувала "Великоднє перемир'я" Путіна

Прапор Чехії. / © pixabay.com

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Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський різко відреагував на так зване "великоднє перемир'я", оголошене російським президентом Володимиром Путіним.

У ефірі програми на CNN Prima NEWS він порівняв дії Росії з лицемірством.

"Це все одно, що оголосити голодування між сніданком і обідом, а потай їсти цукерки. Ми бачимо, що атаки продовжуються. Україна повідомляє про кілька ударів, тому це перемир'я — скоріше медійний трюк, ніж реальність", — заявив Липавський.

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Він наголосив, що Росія відмовилася від 30-денного припинення вогню, запропонованого Україною:

"Путін ніколи не погоджувався на це і почав висувати інші умови. Треба дивитися на реальність, а не на слова".

Міністр також висловив сумніви щодо справжніх намірів Кремля:

"Якби Росія не хотіла війни, вона б її не починала. Єдиний шанс зараз — це успішний захист України, щоб Росія не досягла своїх цілей. Вони не змогли знищити Україну за три роки. Можливо, колись вони вирішать домовитися".

Раніше повідомлялось, що на Лиманському напрямку окупаційні війська Росії під прикриттям "великоднього перемир’я" створюють нові шляхи для перекидання важкої техніки.