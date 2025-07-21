Це може зламати віру росіян у Путіна: ексофіцер сказав, що робити Україні

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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Певний вплив на перебіг війни та втрату довіри росіян до президента РФ Володимира Путіна могли б мати українські атаки по Московській та Ленінградській областях країни-агресорки, які є ключовими. Щоправда, шансів на це небагато.

Таку думку заступник гендиректора компанії-виробника засобів радіоелектронної боротьби, ексофіцер Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський висловив у ефірі телемарафону.

Храпчинський відповів не запитання, чи може Україна завдавати ударів далекобійною зброєю по всій території Росії, та чи вплине на ситуацію перенесення війни на територію ворога.

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«Є така можливість, але, по-перше, треба насправді масштабувати наші спроможності та створити умови для того, щоб українські компанії разом з європейськими компаніями об’єднували свої зусилля й створювали вже технології, які обходитимуть російську ППО», — сказав експерт.

За його словами, коли росіяни чують роботу своєї протиповітряної оборони, вибухи — це чинить на них певний тиск. Храпчинський назвав головну мету такого тиску.

«Головна мета не в тому, щоб російський народ страждав, а в тому, щоб російський народ почав розуміти, що Путін його обманює. І тоді, коли цар буде поганий, тоді вони робитимуть якісь дії. Але ми кажемо про електорат, який є у Московській або Ленінградській області… Це великий бізнес, так би мовити, олігархи», — розповів заступник гендиректора компанії-виробника засобів РЕБ.

Він додав, що такий психологічний тиск на населення РФ може виникнути тоді, коли Сили оборони України що три дні влаштовуватимуть масовані атаки по Московській та Ленінградський областях. Щоправда, у Храпчинського є певні сумніви.

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«Але мало в це вірю, бо ми знаємо, як росіяни стріляються в окопах, розуміємо, що вони готові за це вмирати, й чи підуть вони на якісь зміни…? Проте, треба просуватися в цьому напрямку також», — висловився ексофіцер.

Нагадаємо, 18 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони готують нові далекобійні удари по території Росії, які будуть відчутними для ворога.

Зауважимо, у ніч проти 20 липня дрони вкотре влаштували атаку на Москву. Через дронову загрозу аеропорти «Внуково», «Домодєдово» та «Жуковський» тимчасово не обслуговували рейси. Це створює суттєві незручності для російських пасажирів та величезні збитки для авіаперевізників.

Окрім того, у Міноборони Росії інформували, що у ніч проти 21 липня сили ППО начебто збили 74 безпілотника над різними регіонами країни, зокрема 23 — над Московською областю. У Ростовській області була пошкоджена залізнична інфраструктура.

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