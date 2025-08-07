"Це може зупинити Росію за пів року": Луценко про найефективнішу зброю спротиву

Збройні сили України / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко закликав українську владу зробити ставку на технологічний прорив, який дозволить зупинити російську агресію вже найближчим часом.

Про це він розповів в інтерв`ю “Громадському”.

За його словами, Україна має усі передумови для стрімкого розвитку оборонних технологій: власні висококваліфіковані фахівці, підтримка з боку іноземних партнерів і постачання техніки. Але, як наголосив Луценко, нині держава не ставить перед виробниками зброї жодних конкретних тактико-технічних завдань, не кажучи вже про системну програму технологічної переваги.

“У нас є величезний технологічний потенціал, чудові українські й закордонні компанії, уряди, які спонсорують виробників. Треба просто ухвалити рішення й поставити перед ними завдання — і вже за пів року будуть нові дрони, нові міни. Росія буде змушена зупинитися”, — вважає Луценко.

Він додав, що така ініціатива не має залишатися виключно в зоні відповідальності волонтерів і активістів:

“Нам треба перемагати Росію в технологічній війні. У неї — державна програма наступу. А в нас немає навіть чорновика на папері”.

На думку Ігоря Луценка, саме держава має взяти на себе роль координатора і замовника нової технологічної стратегії спротиву, що дозволить не лише стримувати ворога, а й випереджати його на полі бою.

