"Це може зупинити Росію за пів року": Луценко про найефективнішу зброю спротиву
Ігор Луценко закликав до термінового запуску державної програми технологічної переваги. За його словами, це здатне зупинити Росію вже за пів року.
Співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко закликав українську владу зробити ставку на технологічний прорив, який дозволить зупинити російську агресію вже найближчим часом.
Про це він розповів в інтерв`ю “Громадському”.
За його словами, Україна має усі передумови для стрімкого розвитку оборонних технологій: власні висококваліфіковані фахівці, підтримка з боку іноземних партнерів і постачання техніки. Але, як наголосив Луценко, нині держава не ставить перед виробниками зброї жодних конкретних тактико-технічних завдань, не кажучи вже про системну програму технологічної переваги.
“У нас є величезний технологічний потенціал, чудові українські й закордонні компанії, уряди, які спонсорують виробників. Треба просто ухвалити рішення й поставити перед ними завдання — і вже за пів року будуть нові дрони, нові міни. Росія буде змушена зупинитися”, — вважає Луценко.
Він додав, що така ініціатива не має залишатися виключно в зоні відповідальності волонтерів і активістів:
“Нам треба перемагати Росію в технологічній війні. У неї — державна програма наступу. А в нас немає навіть чорновика на папері”.
На думку Ігоря Луценка, саме держава має взяти на себе роль координатора і замовника нової технологічної стратегії спротиву, що дозволить не лише стримувати ворога, а й випереджати його на полі бою.
Раніше ТСН.ua повідомив, що Україна може отримати наступальну зброю від США. Йдеться, зокрема, про високоточні удари по важливих цілях на території РФ.