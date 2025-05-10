"Це не гра": Чмут пояснив, чому в армії не буде демобілізації

Тарас Чмут

Реклама

Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут заявив, що в умовах повномасштабної війни неможливо говорити про перспективу демобілізації.

Про це він сказав в інтерв’ю військовій кореспондентці Наталії Нагорній.

За словами Чмута, зараз триває активна фаза війни на виживання, а ситуація кардинально відрізняється від періоду проведення АТО чи ООС. «Це не гра, де ти можеш поставити на паузу», — наголосив він.

Реклама

«Зараз не працюють моделі ротації та хвиль мобілізації, які були можливі раніше. Ми або програємо війну, і тоді всі жертви будуть марні, або продовжимо боротися, поки не переможемо», — пояснив голова фонду.

Чмут також підкреслив, що нинішні умови не дозволяють планувати строкову службу з чіткими термінами або можливістю «відпочити». Це постійний і виснажливий процес, у якому немає перерв.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧМУТ: Перемир’я на 30 днів — пастка! Втрачаємо 50 км² на тиждень! Де будуть нові гарячі точки?

Нагадаємо, за словами члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федіра Веніславського, припинення правового режиму воєнного стану в Україні не означає автоматичну демобілізацію військовослужбовців із лав ЗСУ.

Реклама

При цьому народний депутат припускає, що рішення про демобілізацію найближчим часом парламент ухвалювати не буде, зважаючи на те, що війна, очевидно, швидко не завершиться.