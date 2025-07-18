"Це не мопед": як ЗСУ миттєво розпізнають небезпечні дрони серед імітаторів

Шахеди

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Після масованих атак з десятками «Шахедів» та сотнями повітряних цілей українські військові навчилися оперативно відрізняти справжні ударні дрони від приманок.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, Росія все частіше комбінує атаки справжніми «Шахедами» та безпілотниками-імітаціями — зокрема для перенавантаження систем ППО. Утім, Сили оборони вже навчилися виявляти ці пастки.

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«Є певні ознаки по параметрах польоту. Радіолокаційно можна з великою часткою ймовірності припускати, що це „Пародія“. У нас є також візуальні пости, акустичні системи. „Шахеди“ гучні, тому їх легко розпізнати за звуком», — пояснив Ігнат.

Як працює система:

Коли БПЛА заходить у зону відповідальності, українські сили мають лише кілька секунд, аби ідентифікувати об’єкт. Усе — задля того, щоб максимально точно розподілити ресурси й уникнути хаотичних дій різних підрозділів: авіації, ППО, мобільних груп.

Речник також розповів, що імітаційні дрони зазвичай використовують при атаках вглиб території України, коли ворог хоче перевантажити оборону. Зокрема, під час одного з нещодавніх масованих обстрілів над Україною зафіксували 728 повітряних цілей, з яких 415 — це дрони-імітації.

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«Основна проблема — це „Шахеди“. По них працюють усі Сили оборони — від авіації до мобільних груп та дронів-перехоплювачів», — підкреслив Ігнат.

Водночас він згадав, що наразі не вистачає екіпажів дронів-перехоплювачів — цей напрям лише розвивається.

Станом на липень українські сили збили вже понад 25 тисяч «Шахедів». Також, зі 160 випущених росіянами ракет «Кинджал», успішно перехоплено 48. Це, за словами Ігната, вагоме досягнення у захисті повітряного простору.

Нагадаємо, під час масованих атак на українські міста російські «Шахеди» дедалі частіше проривають протиповітряну оборону. Якщо ще навесні вдавалося знищувати до 90% цих дронів, то нині показники значно знизилися.

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Раніше ключову роль у перехопленні «Шахедів» відігравала армійська авіація Сухопутних військ — особливо гвинтокрили, які могли знищувати майже половину запущених безпілотників. Однак ситуація змінилася.

Проте росіяни почали оснащувати дрони китайськими двигунами, що підвищило їхню швидкість і дозволило атакувати з більшої висоти — недосяжної для гелікоптерів. Крім того, зросла і кількість дронів, які запускаються під час кожної атаки.

Усе це суттєво зменшило ефективність армійської авіації в боротьбі з «Шахедами».