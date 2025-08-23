"Це помиральна яма": Кротевич про загрозливу ситуацію з резервами на фронті

Богдан Кротевич «Тавр»

Бригади стоять на лінії фронту з комплектацією 30%, з якою навіть оборонятися важко, а їм наказують наступати.

Про загрозливу ситуацію на передовій розповів ексначальник штабу 12-ї бригади спецпризначення Азов, підполковник у відставці, захисник «Азовсталі» Богдан Кротевич «Тавр» в інтерв’ю Наталії Мосейчук у проєкті Мосейчук+.

Провал біля Добропілля

«У мене є знайомий командир, який тримає напрямок біля Добропілля, якому за півроку дали 32 людини. Зараз поповнення бригад йде не відносно потреб, а відносно того, хто „кент“, хто написав хороший пост про головнокомандувача. Це факт. І розподіл озброєння техніки», — стверджує Кротевич.

За його даними, чимало хороших командирів публічно хвалять головкома ЗСУ, щоб було простіше просити зброю для своїх підрозділів.

Що буде, якщо буде заморозка війни

«Що буде з армією — дивлячись хто буде головнокомандувачем і міністром оборони… А міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ повинні відстоювати армію навіть перед президентом… Я не впевнений, що навіть якби було 100 аргументів, чи зміг би Сирський сказати: пане президенте так не можна робити», — каже ексвійськовий.

Відсутність резервів

Кротевич стверджує, що наразі в армії взагалі немає резерів. Бригади стоять на лінії фронту з комплектацією 30%, вони не боєздатні.

«А їм приходять команди наступати, відновлювати тактичне положення, відновити позиції, а вони навіть оборонятися не можуть… Це помиральна яма», — обурюється «Тавр».

Про Сирського і Курську операцію

Мосейчук нагадала Кротевичу його слова, який говорив, що Курська операція на початку — це абсолютно правильне рішення. А те в що вона обернулася — це помилка…

«В якийсь момент все може піти не так, як ти планував. Не треба тиснути, треба бути гнучкими. Коли перевага не на нашій стороні. Я не згідний з генералом Залужним, що війна це наука, це математика. Ні. Це мистецтво, коли ти меншими ресурсами можеш здобувати перемогу… Сирському треба зрозуміти, що 300 людей — це завжди різні люди. Тому що є „Азов“, 3 штурмова, „Кракен“ — це одні, які можуть виконати задачу. А деякі інші підрозділи з такою самою чисельністю і забезпеченням не здатні пересікти навіть першу лінію», — пояснив «Тавр».

