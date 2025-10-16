"Це шлях до миру": держава НАТО виступила за надання Україні ракет Tomahawk

Прапор Швеції / © Reuters

Реклама

Швеція виступає за посилення далекобійних можливостей України, включно з потенційним переданням американських ракет Tomahawk.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв’ю Радіо Свобода після засідання у форматі “Рамштайн”, яке відбулося 16 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

“Позиція Швеції дуже проста. Відповідно до міжнародного права, Україна має повне право захищати себе як на своїй території, так і за її межами. Росія — агресор у цій війні, це очевидно і беззаперечно”, — заявив Йонсон.

Реклама

Він наголосив, що посилення українських далекобійних спроможностей, зокрема за допомогою Tomahawk, не є ескалацією, а навпаки — необхідною умовою для припинення війни.

“Ми лише вітатимемо, якщо інші держави посилять українські далекобійні можливості, адже це абсолютно критично — і це, власне, шлях до миру. Посилення оборони України і нарощення санкцій — ось що може змусити Росію сісти за стіл переговорів. Поки що вона не демонструє жодного серйозного інтересу до діалогу”, — зазначив шведський міністр оборони.

Також Йонсон підкреслив, що під час обговорення у “Рамштайні” жодна країна-член НАТО не заперечувала проти надання Україні засобів далекобійної дії.

“Не хочу говорити за всіх, але я не чув жодного занепокоєння чи заперечень проти того, щоб Україна мала право захищатися як усередині, так і за межами своєї території, або щоб їй надавали далекобійні ударні можливості”, — додав він.

Реклама

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість передачі Україні крилатих ракет Tomahawk із дальністю до 2500 км, але численні перешкоди, від браку пускових установок до російських ППО, ускладнюють їх вплив на війну.