Це системна російська робота: Зеленський про участь китайських найманців у війні

Полонені китайські військові

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Україна продовжує зʼясовувати всі обставини залучення громадян Китаю до російського окупаційного контингенту.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах.

Президент зазначив, що Служба безпеки України здійснює необхідні процесуальні дії з полоненими, які були захоплені нещодавно на Донеччині. Також вивчається вся інформація щодо участі інших таких осіб у діях Росії проти України.

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«Очевидно, що це не поодинокі випадки, а системна російська робота, зокрема, на території та в юрисдикції Китаю щодо вербування громадян цієї держави на війну. Потрібно зробити все необхідне, щоб у Росії не було таких і подібних можливостей затягувати й розширювати війну», — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, днями стало відомо, що ЗСУ взяли в полон військових з Китаю. В американському Держдепартаменті наголосили, що Китай є головним спонсором Росії у війні в Україні.

Представники спецслужб повідомили, скільки громадян Китаю воює проти України. Відомі дані понад 140 китайських громадян, які вже уклали контракт, пройшли підготовку та служать в збройних силах Росії.

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