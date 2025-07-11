"Це треба зробити негайно": Залужний пояснив, як недопустити перевагу Росії у війні

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / © Associated Press

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Україна має якнайшвидше сформувати нову парадигму захисту військовослужбовців, що відповідатиме реаліям сучасної війни.

Про це пише посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці для «Української правди».

«Стало очевидним, що сьогодні дешеві та масові озброєння здатні виснажувати дуже дорогу й потужну зброю. Усе це начебто дає шанс Україні витримувати удар і формувати асиметричні стратегії. Незважаючи на створені нові виміри та небачені раніше перспективи для подальшого розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу, на жаль, сьогодні єдиною точкою опори на фронті залишається український солдат», — зазначив Залужний.

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Він наголосив, що в умовах масового застосування безпілотників і технологій український боєць перетворився на постійну ціль Водночас поповнювати людські втрати швидко неможливо, а головною опорою фронту залишаються саме солдати.

«Враховуючи фізичну неможливість швидкого поповнення саме людських втрат, виникає нагальна потреба в розробці та формуванні нової парадигми захисту солдата. Ця парадигма має бути адаптованою до сьогоднішніх реалій та потреб — як оборони, так і наступу. Усе це необхідно розробити швидко. Адже існує ризик не лише вигорання основного стержня спротиву, а також досягнення противником переваги шляхом створення власної системи захисту. Це потребує не тільки завзятості, креативності та здатності української нації переносити на своїх плечах увесь тягар війни», — додав колишній головнокомандувач ЗСУ.

Проте Залужний зазначив, що це не може бути стратегією довготривалої боротьби, і навряд чи зможе суттєво вплинути не лише на ситуацію на фронті, а й на досягнення перемоги.

«Стає очевидним, що потрібно системно залучати провідні технології для створення унікальних інноваційних рішень», — додав посол України у Великій Британії.

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Нагадаємо, раніше керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут розповів, що руйнує армію зсередини.