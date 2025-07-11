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- Війна
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"Це треба зробити негайно": Залужний пояснив, як недопустити перевагу Росії у війні
В умовах масового застосування дронів український боєць став постійною ціллю. Залужний закликав негайно змінити підхід до захисту солдат.
Україна має якнайшвидше сформувати нову парадигму захисту військовослужбовців, що відповідатиме реаліям сучасної війни.
Про це пише посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці для «Української правди».
«Стало очевидним, що сьогодні дешеві та масові озброєння здатні виснажувати дуже дорогу й потужну зброю. Усе це начебто дає шанс Україні витримувати удар і формувати асиметричні стратегії. Незважаючи на створені нові виміри та небачені раніше перспективи для подальшого розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу, на жаль, сьогодні єдиною точкою опори на фронті залишається український солдат», — зазначив Залужний.
Він наголосив, що в умовах масового застосування безпілотників і технологій український боєць перетворився на постійну ціль Водночас поповнювати людські втрати швидко неможливо, а головною опорою фронту залишаються саме солдати.
«Враховуючи фізичну неможливість швидкого поповнення саме людських втрат, виникає нагальна потреба в розробці та формуванні нової парадигми захисту солдата. Ця парадигма має бути адаптованою до сьогоднішніх реалій та потреб — як оборони, так і наступу. Усе це необхідно розробити швидко. Адже існує ризик не лише вигорання основного стержня спротиву, а також досягнення противником переваги шляхом створення власної системи захисту. Це потребує не тільки завзятості, креативності та здатності української нації переносити на своїх плечах увесь тягар війни», — додав колишній головнокомандувач ЗСУ.
Проте Залужний зазначив, що це не може бути стратегією довготривалої боротьби, і навряд чи зможе суттєво вплинути не лише на ситуацію на фронті, а й на досягнення перемоги.
«Стає очевидним, що потрібно системно залучати провідні технології для створення унікальних інноваційних рішень», — додав посол України у Великій Британії.
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