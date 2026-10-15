«Це відвертий плювок у наш бік»: Пентагон обмежив Starshield для українських дронів: що зміниться

Starlink / © reuters.com

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Обмеження швидкості терміналів Starlink можуть ускладнити використання українських далекобійних ударних безпілотників.

Про це розповів колишній військовослужбовець Олександр Карповка в етері Radio NV.

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За словами Карповки, ударні безпілотники зазвичай рухаються швидше за розвідувальні дрони та інші безпілотні літальні апарати. Це пов’язано, зокрема, зі значною вагою бойової частини.

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«В принципі, це обмеження наших дронів у швидкості. Ударний дрон рухається з середньою швидкістю вищою, ніж дрон-розвідник чи інше крило. Він навантажений, у нього велика бойова частина, і тому йому треба летіти трохи швидше, аби не завалюватися», — пояснив військовий.

За його словами, українські ударні безпілотники літають зі швидкістю 140–180 км/год, тоді як російські «Шахеди» можуть розвивати 200–250 км/год через значне навантаження та потребу у вищій швидкості.

Карповка також звернув увагу на вплив вітру. За його словами, переважні вітри в Україні дмуть у напрямку Росії, що може додатково збільшувати середню швидкість українських безпілотників.

Карповка пояснив, що система Starlink визначає рух термінала не лише за GPS, а й відносно супутникового угруповання. Якщо система фіксує надмірну швидкість, вона може вимкнути зв’язок і не відновлювати його, доки швидкість не зменшиться.

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«А на Starlink стоїть система, яка розуміє рух не по GPS, а відносно усього сузір’я супутників. І коли система розуміє, що швидкість завелика, вона просто відключає зв’язок і не повертає його, поки швидкість не зменшиться», — зауважив він.

За словами Карповки, раніше для безпілотників середньої дальності, які він називає middle strike, використовували контракти Пентагону. Це давало військовим доступ до окремих акаунтів Starshield вартістю близько 10 тисяч доларів за кожен.

Як стверджує колишній військовослужбовець, Starshield забезпечував вищу швидкість і більшу пропускну здатність передавання даних, не маючи зазначених обмежень швидкості.

«Вчора, я так розумію, Пентагон обрізав усі характеристики по акаунтам Starshield до можливостей звичайних Starlink. Просто в односторонньому порядку. Це відвертий плювок в нашу сторону», — сказав експерт.

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Він додав, що після запровадження цих обмежень використовувати Starlink для middle strike стало неможливо. За його словами, зв’язок залишається доступним для безпілотників із відносно невеликою швидкістю.

Карповка зазначив, що повільніше можуть літати безпілотники з великими крилами та відносно невеликою бойовою частиною. Завдяки високим аеродинамічним характеристикам вони здатні зберігати політ на нижчих швидкостях.

Водночас обмеження швидкості великих ударних дронів, за його оцінкою, може негативно вплинути на їхню ефективність і підвищити ризик перехоплення.

«Це дрони, які мають великі крила та відносно невелику БЧ. Їх високі аеродинамічні якості дозволяють їм рухатись з невеликими швидкостями. Значить, великі middle страйки в нас одразу обмежуються… Так, ми можемо літати там на менших швидкостях. Але який сенс літати на менших швидкостях, якщо тебе може наздогнати звичайний FPV-дрон? Навіть не спеціалізований зенітний дрон», — наголосив військовий.

Раніше повідомлялося, що поблизу Софії в Болгарії невідомі підпалили 11 із 17 антен супутникового зв’язку Starlink, які забезпечують комунікацію із супутниками компанії SpaceX.

Ми раніше інформували, що у Москві заявили, що нічого не знають про обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink в Україні, окрім повідомлень у медіа.

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