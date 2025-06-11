"Це війна дронів": Трамп оцінив вплив безпілотників на перебіг бойових дій в Україні

Президент США Дональд Трамп / © скриншот з відео

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Війна Росії проти України стала несподіваною демонстрацією революційної ролі безпілотних літальних апаратів на сучасному полі бою.

Президент США Дональд Трамп під час інтерв’ю для програми Pod Force One висловив своє глибоке враження від потужності та всеосяжності цих технологій, назвавши конфлікт «війною дронів». За його словами, безпілотники кардинально змінили уявлення про сучасні військові дії.

Нова ера військових конфліктів: домінування дронів

Колишній американський лідер підкреслив, що дрони стали «новою річчю» та «новою популярною зброєю» у світовій військовій сфері. Спостерігаючи за подіями в Україні, Трамп відзначив безпрецедентне масштабування їх використання обома сторонами.

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«Якщо подивитися на цю жахливу війну між Росією й Україною, яку ми намагаємося зупинити, то побачите, що це — війна безпілотників», — зазначив Трамп.

Ця трансформація, за його словами, відбулася неймовірно швидко. Ще буквально три роки тому ніхто не міг передбачити, наскільки значущим стане вплив безпілотних систем на перебіг бойових дій. Він охарактеризував дрони як «швидкі й розумні» рішення, що зумовили глибокі зміни у тактиці та стратегії.

«Це дивовижно», — додав він, висловивши здивування масштабом застосування безпілотних технологій.

Дрони замінюють традиційні озброєння та літаки

Особливо президент Трамп наголосив на здатності дронів виконувати завдання, які раніше були прерогативою інших, значно дорожчих та складніших систем озброєнь.

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«Хто б міг подумати, що безпілотник виявиться такою потужною зброєю! Але він замінює безліч інших видів озброєнь, навіть літаки», — підкреслив Трамп.

Це спостереження підкреслює економічну ефективність та універсальність безпілотних технологій, які тепер виступають як ключовий елемент як у розвідці, так і в ударних операціях.

На думку Трампа, як українська, так і російська сторони застосовують безпілотники на рівні, який «ніхто й не думав, що можливо досягти». Це свідчить, що конфлікт в Україні став свого роду випробувальним полігоном для передових безпілотних технологій, а також для адаптації традиційних армій до викликів асиметричної та високотехнологічної війни. Масове використання дронів ставить нові питання перед оборонною промисловістю та розробниками систем протиповітряної оборони по всьому світу.

Нагадаємо, війна в Україні набуває нових технологічних рис. Росія почала використовувати БпЛА, з’єднані з оператором тонким оптоволоконним кабелем. Наразі росіяни мають перевагу у виробництві та застосуванні дронів на оптоволокні, але Україна намагається збільшити їх виробництво.

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