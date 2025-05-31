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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Центр протидії дезінформації попередив про нові авіаудари з боку РФ - подробиці

Центр протидії дезінформації РНБО зафіксував ознаки підготовки нових обстрілів Росією.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Є ознаки підготовки Росією нових обстрілів із застосуванням стратегічної авіації, що є традиційною методикою Москви ще з часів Мінських домовленостей.

Про це заявив Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко у Telegram.

«Справа в тому, що зараз є ознаки підготовки Росією нових обстрілів із застосуванням стратегічної авіації в майбутньому. І все це — традиційна для Москви методика, ще з часів Мінська. Тут розчарування, думаю, важливо перетворити в те, що росіяни називають „жесткая оплеуха“ Путіну», — розповів він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія робить ставку на літній наступ, бо без допомоги союзників і за умови посилення санкцій з боку Заходу її ресурси почнуть вичерпуватися вже до кінця літа — це для неї останній шанс показати силу.

Окрім того, ми повідомляли, що в останні тижні РФ активізувала повітряні атаки по українських містах, використовуючи дрони-камікадзе та ракети різного типу. Комбіновані удари поєднують засоби різної дальності та спрямовані як на військову, так і на цивільну інфраструктуру.

Також ми писали про те, що в ніч проти 25 травня російські війська знову здійснили потужний ракетно-дроновий удар по території України. Вогонь прийшов на Київ, Київську область, Хмельниччину, Житомирщину, Харків, Тернопіль, Миколаїв, Суми та Конотоп.

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