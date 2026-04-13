Професор Шейн Фредерік із Массачусетського технологічного інституту вигадав найкоротший у світі тест на інтелект. У ньому всього три запитання, але вони настільки підступні, що з 3000 людей лише 17% змогли відповісти правильно на всі.

Особливість тесту CRT

Методика була вперше представлена в дослідницькій роботі 2005 року. За словами професора Фредеріка, складність завдань полягає не в їхніх математичних розрахунках, а в психологічному аспекті.

«Три завдання на CRT є „легкими“ в тому сенсі, що їхнє рішення легко зрозуміти, якщо його пояснити, проте для досягнення правильної відповіді часто потрібно придушити помилкову відповідь, яка „імпульсивно“ спадає на думку», — зазначає автор дослідження.

Три запитання тесту

Ціна товарів. Бита і м’яч разом коштують 1,10 долара. Бита коштує на 1 долар більше, ніж м’яч. Скільки коштує м’яч? Продуктивність машин. Якщо п’яти машинам потрібно п’ять хвилин, щоб виготовити п’ять віджетів, скільки часу знадобиться 100 машинам, щоб виготовити 100 віджетів? Латаття в озері. В озері росте кущ латаття. Щодня він збільшується вдвічі. Якщо кущ повністю покриває озеро за 48 днів, скільки часу знадобиться, щоб він покрив половину озера?

Найпоширеніші НЕправильні відповіді

Більшість людей дають імпульсивні відповіді, які виявляються неправильними:

10 центів (для першого питання);

100 хвилин (для другого питання);

24 дні (для третього питання).

Професор Фредерік пояснює помилку в першому завданні так:

«Будь-хто, хто замислиться над цим хоча б на мить, зрозуміє, що різниця між 1 доларом і 10 центами становить лише 90 центів, а не 1 долар».

Правильні відповіді та їх логічне обґрунтування

Автор книжки «Радість теорії ігор» Преш Талвалкар навів детальне пояснення кожного розв’язку:

1. М’яч коштує 5 центів. Якщо прийняти вартість м’яча за X, то бита коштує X + 1. Сумарне рівняння має такий вигляд:

X + (X + 1) = 1,1

2X + 1 = 1,1

2X = 0,1

X = 0,05

Це означає, що м’яч коштує 5 центів, а бита — 1,05 долара.

2. Знадобиться 5 хвилин. Якщо 5 машин виготовляють 5 виробів за 5 хвилин, це означає, що кожна окрема машина витрачає 5 хвилин на виготовлення одного виробу. Тому якщо 100 машин працюватимуть одночасно, кожна з них однаково виготовить свій виріб за 5 хвилин.

3. Знадобиться 47 днів. Оскільки кущ подвоюється щодня, це означає, що у зворотній послідовності він був удвічі меншим рівно за добу до повного покриття. Якщо на 48-й день озеро закрите повністю, то на 47-й день воно було покрите рівно наполовину.

Нагадаємо тест на концентрацію за 75 секунд — чи помітите ви три приховані відмінності.