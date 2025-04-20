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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
74
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Цікавий елемент: в ОСУВ "Хортиця" оцінили успіхи росіян на Покровському напрямку

Ситуація залишається напруженою.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Покровськ

Покровськ

Армія РФ з усіх сил намагається захопити Покровськ. Попри шалені зусилля, росіяни мають там найменші успіхи.

Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" розповів майор, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

“Покровськ залишається найбільш інтенсивним напрямком. Цікавий елемент Покровського напрямку полягає в тому, що як раз там, попри те, що росіяни докладають найбільше сил — вони мають там найменші успіхи”, — зазначив він.

Трегубов додає, в районі Котлиного і на захід від нього росіяни навіть дещо відходять назад.

“Нещодавно був штурм, де тільки мотоциклів було задіяно 90. Раніше вони не були “фішкою” Покровського напрямку, а зараз вони влаштували мотокрос із сумними для них наслідками. Усе було знищено разом з екіпажем”, — акцентував військовий.

Раніше у ISW писали про те, що на Покровському напрямку росіяни намагаються штурмувати з трьох напрямків. Втім, окупанти стикаються з контрударами ЗСУ, атаками безпілотників і серйозними втратами техніки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
74
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