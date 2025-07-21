Ціль Путіна на 50 днів: експерт назвав основний напрямок удару РФ

Російський наступ на Покровськ / © ТСН.ua

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Російські війська прагнуть домогтися максимального успіху в наступі на Покровськ Донецької області протягом 50 днів, які президент США Дональд Трамп дав президентові РФ Володимирові Путіну на укладання мирної угоди з Україною.

Про це військовий аналітик та ексспівробітник СБУ Іван Ступак заявив у ефірі телеканалу «FREEДОМ».

За словами Ступака, російські окупанти продовжують наступ на Покровськ і поспіхом формують нові резерви.

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«За найближчі 50 днів Російська Федерація спробує докласти максимальну кількість зусиль для захоплення Покровська в кліщі. Докладе максимум, щоб змусити наших військових покинути це місто», — сказав аналітик.

Він зазначив, що Україна продовжує відчувати брак засобів перехоплення ворожих повітряних цілей.

«Ми не говоримо, що хочемо отримати їх безплатно, ми готові їх купувати. Однак і з цим спостерігаються труднощі. У нас є першочергові потреби в озброєнні. Питання виникає в тому, хто профінансує і коли ця техніка зможе приїхати в Україну. У нас ще двох місяців просто немає», — акцентував експрацівник СБУ.

Він також висловив думку, що Москва не хоче перемовин і відповідно не готова до жодного діалогу. За словами Ступака, поки у ворожої армії є бодай мікроскопічні успіхи на фронті, у росіян немає жодної мотивації для закінчення війни.

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«Інше питання, навіщо їй потрібні українські міста, ніхто пояснити не може, навіть сама Російська Федерація. Для середньостатистичного громадянина Російської Федерації міста Бахмут, Вугледар або Покровськ нічого не значать взагалі. Вони навіть із десятої спроби не зможуть показати ці населені пункти на карті», — додав аналітик.

Нагадаємо, озвучений президентом США Дональдом Трампом ультиматум для Росії у 50 днів спливає 2 вересня. Він передбачає, що якщо протягом цього часу Москва не укладе мирну угоду з Києвом, США запровадять тарифи у 100% проти країн, які купують російську нафту.

Щодо ситуації на Покровському напрямку, то військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що там дуже важко. Загарбники просунулися у районах Удачного, Котлиного та зачепилися за Звірове, яке є «південною брамою» Покровська.