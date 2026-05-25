Ціна нічного терору: у скільки Росії стала масована атака на Київ 24 травня

Російська ракета / © Громадське радіо

Масована повітряна атака Росії на Київ 24 травня могла коштувати країні-агресорці близько 361,2 млн доларів, або понад 15 млрд гривень. Йдеться про орієнтовну вартість ракет різних типів та безпілотників, які окупанти застосували під час удару.

Такі підрахунки оприлюднило АрміяInform, спираючись на дані з відкритих джерел.

За інформацією видання, під час атаки російська армія застосувала 690 засобів повітряного нападу — 90 ракет і 600 БПЛА різних типів.

Зокрема, йдеться про:

одну балістичну ракету середньої дальності “Орєшнік” — орієнтовно 50 млн доларів;

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал” — близько 10 млн доларів;

три протикорабельні ракети 3М22 “Циркон” — приблизно 16,2 млн доларів;

30 балістичних ракет “Іскандер-М” та ракет до С-400 — близько 120 млн доларів;

54 крилаті ракети Х-101, “Іскандер-К” та “Калібр” — орієнтовно 135 млн доларів;

600 ударних БПЛА, баражуючих боєприпасів і дронів-імітаторів — близько 30 млн доларів.

За оцінками АрміяInform, загальна вартість цієї атаки становить приблизно 361,2 млн доларів.

Удар був спрямований по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Його метою, як зазначає видання, було залякування українців після успішних ударів Сил оборони по російських військових і промислових об’єктах.

Для порівняння: така сума співмірна з річними бюджетами десятків невеликих міст або сотень сіл у самій Росії. На ці гроші, зокрема, можна було б роками утримувати інфраструктуру населених пунктів, тоді як Кремль витрачає сотні мільйонів доларів за одну ніч на ракетний терор.

На тлі скарг росіян на занепад лікарень, доріг і комунальної сфери Москва продовжує спрямовувати величезні ресурси на удари по українських містах.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що українська система РЕБ Lima ефективно знешкоджує російські ракети та дрони, створюючи додатковий «невогневий» рубіж оборони в інтеграції з ППО. Лише за перші три місяці 2026 року комплекс дезорієнтував на фінальному етапі польоту 26 ракет «Кинджал» (загалом 58 від початку експлуатації), 33 крилаті ракети, понад 10 тис. БпЛА та понад 98% КАБів у зоні своєї дії.

