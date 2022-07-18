ТСН отримала ексклюзивні кадри звільнення Дементіївки, яка і зараз унеможливлює наступ на Харків

А вперше від початку війни стратегічне село звільнили в травні українські прикордонники. Як це було і чого чекати харків’янам найближчим часом, в ексклюзивному матеріалі ТСН.

Зведений прикордонний загін 22 травня веде важкий бій за ключове село Дементіївки на півдорозі до російського кордону. Для наступу на Харків, яким постійно мріють російські генерали, Дементіївка має стратегічне значення. Той, хто володіє селом, контролює основну трасу, яка з’єднує український Харків та російський Бєлгород. Наприкінці травня українським прикордонникам вдалось відкинути росіян від Дементіївки. «Висунулись на населений пункт Дементіївка, відпрацювали живу силу противника, але потім по нас почала бити ворожа артилерія», - розповідає командир зведеного прикордонного загоду «Командир».

Проте, далі Дементіївки просунутись не вдалося. По прикордонниках почала бити російська артилерія. Кілька бійців загинуло. Поранених рятували під вогнем. «Саму Дементіївку ми зачистили, взяли цей рубіж, але далі просуватись змоги не мали. Артилерія та міномети, які працюють безперервно. Таке враження, як не закінчуються»,- додає «Командир».

Також читайте В Ірані заявили про технічну можливість створити ядерну бомбу

«Дементіївка не має жодного значення для росіян, якщо вони хотіли би просто тримати оборону та сповільнити вихід українців на кордон. Але зовсім інша річ, якщо готувати наступ на Харків. З Дементіївки ствольна артилерія дістає до центра міста-мільйонника. А Білгородське шосе дає можливість швидко забезпечити логістику військ, що наступають. Тому й для українців зараз задача залишається такою самою, якою вона була у травні. Задача, вона не знімається. Потрібно дойти до Білгородської траси. Рубіж», - каже командир зведеного прикордонного загону.

Слабка сторона росіян на цьому напрямку, вважає командир, це їхня розвідка. Перед Дементіївкою загін штурмував село на іншому напрямку під Харковом, зайшов непоміченим. «Ми заходили в Черкаські Тишки, вони нас не очікували, групами заходили, і впродовж шести годин населений пункт був зачищений», - розповідає «Командир».

За шість годин бою противник поніс численні втрати – майже 40 російських військових були знищені.

Сильна сторона ворога – масове використання дронів. Бачиш в небі безпілотник - чекай на удар артилерією, рахунок йде на хвилини.

Зараз на цьому напрямку бійці прикордонної служби воюють пліч-о-пліч зі Збройними силами та іншими силовиками. Завдання – одне на всіх. «Всі завдання виконуються у взаємодії з важкою технікою, БТР, міномети, артилерія, танки», - твердить командир зведеного прикордонного загону

Але вся ця техніка їм знадобиться й тоді, коли вони вийдуть на кордон та будуть виконувати задачі за основним призначенням. Бо агресивний сусід нікуди не дінеться. Навіть після української перемоги.

Читайте також:

У США зіткнулися два літаки: не вижив ніхто (фото, відео)

Нічні обстріли Нікополя та Миколаєва і “бавовна” з пожежею під Курськом: головні новини ночі 18 липня

Бурятів, які відмовилися воювати в Україні, утримують в СІЗО на окупованій території