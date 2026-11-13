Цифри спершу були іншими: командувач ДШВ розкрив, скільки території повернули ЗСУ під час двох операцій

командувач ДШВ Олег Апостол / © ТСН

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Українські Збройні сили за результатами двох наступальних операцій відновили контроль загалом над понад 800 квадратними кілометрами території. Водночас оцінку результатів однієї з операцій згодом переглянули та уточнили.

Про це повідомив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол під час зустрічі з журналістами, відповідаючи на запитання щодо достовірності даних про звільнені території.

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Зі слів Апостола, спочатку показники однієї з операцій були вищими. Втім, згодом їх скоригували через зміну методики підрахунку. Він пояснив, що причиною стало уточнення підходу до обліку територій, де тривали бойові дії та фіксувалася присутність російських військ.

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Зауважимо, під час обговорення також порушили питання розмежування територій, які перебували під стійким контролем армії РФ і районів, куди російські окупанти лише проникали невеликими групами.

Водночас президент Володимир Зеленський 9 листопада повідомив, що підрозділи ДШВ провели успішну наступальну операцію на Олександрівському напрямку, повернувши понад 800 квадратних кілометрів території.

До слова, наприкінці жовтня Зеленський повідомляв, що українські війська повернули під контроль понад 1000 кв. км за рік. Він назвав три знакові операції Сил оборони цього року. Під час першої, яку провели Десантно-штурмові війська, вдалося звільнити понад 800 кв. км території. Другою стала операція «Вівальді» на Донеччині — захисники повернули понад 200 кв. км. Третю операцію — «Велес» — проводить корпус «Хартія» поблизу Куп’янська.

Нагадаємо, у статті The Wall Street Journal йдеться про те, що Володимир Путін мав чотири плани перемогти Україну. Однак половина з них вже провалюються. Натомість інші два пункти плану мають вищі шанси на реалізацію у найближчій перспективі до наступного року.

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Цього року російська армія продемонструвала найнижчі темпи просування на сході України від початку повномасштабної війни. Спроби оточити українські оборонні позиції на сході Донецької області не дали очікуваного результату. Нині РФ намагається здійснити ще один прорив до настання зими, яка може ускладнити наступальні дії. Водночас українські захисники продовжують утримувати позиції, попри хронічний дефіцит особового склад.

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