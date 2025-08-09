Війна в Україні / © ТСН.ua

Під час наступальних дій у липні Росія захопила від 500 до 550 кв. км української території. Приблизно такими ж були здобутки російських окупантів у червні. Тобто влітку Україна втратила уже близько 1000 кв. км території.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки.

У повідомленні йдеться, що площа захопленої Росією території щомісяця збільшувалася від березня 2025 року.

За даними британської розвідки, основні бойові дії велися в Донецькій області — на північний схід і південний захід від Покровська, де окупанти намагаються оточити місто та тиснуть на логістичні маршрути.

Окремо зазначається, що у Сумській області за останні два тижні російські окупаційні війська успіху не мали. Постійні втрати та українські локальні контрнаступи, ймовірно, зірвали російські плани створити там буферну зону.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про те, що військове керівництво країни-агресорки РФ віддало наказ взяти під контроль місто Покровськ на Донеччині до 1 вересня.

Колишній заступник начальника Генштабу Ігор Романенко у суботу, 9 серпня, повідомив, що на Покровському напрямку зосереджено понад 110 тисяч військових РФ. Велика кількість живої сили дозволяє ворогу просуватися.