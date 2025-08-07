- Дата публікації
ТЦК зобов’яжуть фіксувати вручення повісток на бодікамеру - Міноборони
З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП мають носити бодікамери та фіксувати вручення повісток і перевірки документів.
З 1 вересня всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки будуть зобов’язані носити бодікамери під час перевірки документів і вручення повісток.
Про це повідомив Міністр оборони Денис Шмигаль.
За його словами, відеофіксація стане обовʼязковою умовою для забезпечення прозорості та законності дій представників ТЦК, а також для захисту прав громадян. У разі порушення порядку фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.
“Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін”, — зазначив міністр.
Наразі, за даними Міністерства оборони, рівень забезпеченості бодікамерами становить приблизно 85%. Триває закупівля додаткових засобів відеофіксації.
Нагадаємо, в Україні змінились правила вручення повісток за мобілізацією. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову (№916 від 30 липня 2025 року).