ТЦК зобов’яжуть фіксувати вручення повісток на бодікамеру - Міноборони

З 1 вересня всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки будуть зобов’язані носити бодікамери під час перевірки документів і вручення повісток.

Про це повідомив Міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, відеофіксація стане обовʼязковою умовою для забезпечення прозорості та законності дій представників ТЦК, а також для захисту прав громадян. У разі порушення порядку фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

“Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін”, — зазначив міністр.

Наразі, за даними Міністерства оборони, рівень забезпеченості бодікамерами становить приблизно 85%. Триває закупівля додаткових засобів відеофіксації.

Нагадаємо, в Україні змінились правила вручення повісток за мобілізацією. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову (№916 від 30 липня 2025 року).