Ту-22М3 - літак, який запустив ракети по Кременчуку: історія, характеристика, озброєння

27 червня росіяни вцілили ракетами XM-22 по Кременчуцькому торговому центру «Амстор». Ці ракети були запущені з дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Що представляє літак Ту-22М3, його характеристики, особливості, озброєння, яке він несе - в матеріалі ТСН.ua

Кремль використовує бомбардувальники Ту-22М3, призначені для знищення авіаносців, для бомбардування міст та торговельних центрів. Використання Росією ще радянських стратегічних бомбардувальників свідчить, що у Росії погані справи з озброєнням

Призначення та історія виникнення Ту-22М3

Ту-22М3 - це специфічний літак, який створювався під концепцію швидкісного прориву протиповітряної оборони та знищення авіаносців противника.

За попередником Ту-22М3 - Ту-22, серійне виробництво якого розпочали 1959 року, закріпилась одна з найгірших репутацій серед радянських літаків. Таку репутацію він отримав за високу аварійність. Літак був складний в управлінні під час зльоту та посадки через високі швидкості та невдале розміщення двигунів. Ще однією його проблемою було катапультування донизу, що унеможливлювало евакуацію з літака на висоті нижче 350 метрів. Через ці вади з 311 вироблених літаків було втрачено 70.

Проте, ці недоліки було частково виправлено у наступних ітераціях літака. 1967 року стартувала робота над модернізацією Ту-22. Водночас ця модернізація передбачала повне перероблення машини. Модернізація проводилась під нові авіаційні двигуни НК-25. Окрім того, було переобладнано кабіну, кількість членів екіпажу доведено до чотирьох, а їхнє катапультування змінено на катапультування вгору, впроваджено крило зі змінною геометрією, була повністю перероблена силова установка з новими двигунами, замінено бортове радіоелектронне оснащення тощо.

Вартість програми розробки склала 60 млн 250 тис. радянських карбованців за цінами 1965 року. Фактично, Ту-22М3 - це зовсім інший літак. Втім, для прийняття на озброєння нової моделі знадобилось майже 12 років роботи.

Літак введено в експлуатацію 1974 року. Свій перший політ Ту-22М3 здійснив 20 червня 1977 року, від 1978-го запущений у серійне виробництво, яке припинено 1993-го. Всього на Казанському авіазаводі було побудовано 268 літаків Ту-22М3.

Ту-22М3 від самого початку експлуатації мав постійні проблеми через інженерну недосконалість, через що гинули російські пілоти. Так, 2019 року на Кольському півострові такий літак розбився під час посадження за поганих погодних умов. А 2021 року на Ту-22М3 сталося нештатне спрацювання системи катапультування, через що загинуло троє членів екіпажу.

2018-го РФ створила ще одну модернізовану версію цього літака – Ту-22М3М, розширивши його бойовий потенціал. Втім, сьогодні на озброєнні повітряно-космічних сил РФ стоїть лише одна така машина.

Ту-22М3

Озброєння Ту-22М3

Основне озброєння бомбардувальника – протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н з полегшеною фугасно-кумулятивною боєголовкою, а також ракета Х-22ПСІ з мегатонною боєголовкою і дальністю пуску майже 500 км. Окрім того, літак може нести бомби, і за одне бомбардування здатен накрити площу, яка рівняється 35 футбольним полям

Технічні та льотні характеристики Ту-22М3

Екіпаж: 4 людини.

Довжина: 41,46 м.

Розмах крил: від 23,3 м до 34,28 м.

Максимальна злітна маса: 126000 кг.

Силова установка: два двигуни НК-25.

Максимальна швидкість: 2300 км/год (біля землі 1050 км / год).

Бойовий радіус: 2410 км.

Практична стеля: 13 300 м.

Максимальне бомбове навантаження: 24 000 кг.

Максимальне ракетне навантаження Х-22 (штук): 3.

Ту-22М3

Використання Ту-22М3 у військових конфліктах

Росія використовувала бомбардувальники Ту-22М3 у Сирії, в Афганістані, Чечні, у Грузії, а тепер і у війні проти України.

У війні проти Грузії група російських Ту-22М3 завдавала прицільних авіаударів по складах боєприпасів грузинської армії, бомбила грузинські аеродроми. Після того як грузинські ППО у перший же день збили один літак Ту-22М3, Росія не використовувала їх аж до кінця війни.

У війні проти України, росіяни застосували Ту-22М3 28 лютого для удару по Харкову, 14 квітня з цього літака скидали некеровані бомби ФАБ-300 на завод «Азовсталь» у Маріуполі, а 9 травня вони атакували цивільні об’єкти в Одеській області. Тепер від цих літаків страждають і торговельні центри країни.

Ту-22М3 в Україні

Після розпаду СРСР Україна отримала частину радянських бомбардувальників, серед яких 22 літаки Ту-22М2 і 60 Ту-22М3. Проте, пізніше 19 з них передали Росії, чотири залишили для музейних експозицій, а решту утилізували.

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