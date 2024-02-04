"Туди добре дістає артилерія": військова повідомила про просування окупантів до Часового Яру

Окупанти наблизилися до Часового Яру Донецької області приблизно на 5-7 кілометрів.

Про це в етері телемарафону повідомила військовослужбовиця бригади Національної гвардії "Рубіж" Христина Вояк.

"Туди вже дуже добре дістає артилерія. Руйнування у місті просто катастрофічні. Це справжнє обличчя "руського міра", яке ми спостерігаємо скрізь, куди противнику вдається дійти", – повідомила Вояк.

Нагадаємо, РФ продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп’янському і Бахмутському напрямках та перегруповується на Лиманському.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що на напрямках наступу агресор збільшив кількість використання техніки, за допомогою якої намагається підтримати штурмові дії піхоти. У складних умовах ЗСУ стримують окупантів та не дають їм просунутись.

"Для продовження штурмових дій (ред. на Куп’янському, Бахмутському та Лиманському напрямках) ворог використовує штурмові підрозділи сформовані з колишніх злочинців. Крім того, противник продовжує перекидати резерви з інших напрямків. Наші воїни, попри складні умови, мужньо тримають оборону та не дають ворогу просунутись вперед", — сказав він.

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