Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Туди мобілізують старих і хворих": військовий психолог розкритикував дії ТЦК та Міноборони

"Туди мобілізують старих і хворих": військовий психолог розкритикував дії ТЦК та Міноборони

Мобілізація в Україні досі є проблемним питанням / Фото: ТСН.ua

Найбільші проблеми з відновленням особового складу спостерігаються у піхоті.

Мобілізація в Україні досі стикається з багатьма проблемами, без розв'язання яких неможливо говорити про демобілізацію.

Таку думку висловив військовий психолог Андрій Козінчук в ефірі "Новини Live". 

"На рахунок мобілізації – тут все погано. Принаймні в піхотні підрозділи – я нагадаю що саме піхота стримує противника – як би це подобалось чи не подобалось, але туди просто відправляють старих і хворих. Мені здається, що якщо молодий, хороший [новобранець – ред.], то його в піхоту заборонено відправляти. Тож питання мобілізації не вирішено геть і воно дуже політично чутливе", – наголосив Козінчук.

Він додав, що офіційного розпорядження проводити мобілізацію саме таким чином, скоріш за все, не існує. Але при цьому з боку Міноборони відсутній контроль за мобілізаційною діяльністю ТЦК.

На думку Козінчука, поки мобілізація в Україні є проблемою, питання демобілізації зрушити з місця буде неможливо.

Нагадаємо, Верховна Рада 9 жовтня остаточно заборонила мобілізацію українців до 25 років. Однак військові здебільшого вважають, що мобілізаційний вік в Україні має бути від 18 років. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація