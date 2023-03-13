Туди стягнули серйозні сили: експерт назвав основні напрямки удару під час наступу РФ

У Луганській області зафіксовані так звані "бойові буряти".

Основними цілями для наступу російських окупантів став Лиман Донецької області та Куп’янськ Харківської області.

Про це заявив військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, Лиманський напрямок найбільш напружений за кількістю обстрілів з боку збройних сил РФ. На думку експерта, основне завдання окупантів — прорватися в район Лиману і створити можливості для оперативного оточення українського угруповання в районі Сіверська.

"Основні напрямки удару — це Лиманський і Куп’янський. На Лиманському напрямку зосереджені досить серйозні сили. Крім того, можемо говорити про введення додаткових резервів, як і бронетехніки, так і особового складу", — висловився експерт.

Снєгирьов каже, що саме з цим пов’язана активізація останніми днями російських окупантів у напрямку потенційного удару — українських Ямполя і Торського Донецької області. Туди перекинуто додаткові підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії, зафіксовано передислокацію важкої бронетехніки 90-ї танкової дивізії. А також зафіксовано факти про передислокацію додаткових резервів "Барс-13".

Крім цього, в українських містах Сєвєродонецьк і Кремінна Луганської області зафіксовані так звані "бойові буряти" — підрозділи регулярних частин збройних сил Росії. Напружені бої точаться і в районі населеного пункту Масютівка Куп’янського напрямку Харківської області.

"Тут зосереджені підрозділи другої 18-ї мотострілецької дивізії збройних сил Росії. Завдання окупантів — продавити українську оборону в напрямку Куп’янська з можливістю виходу на Ізюм. Тобто створення куп’янсько-ізюмського ударного угруповання, яке нависатиме над флангами Збройних сил України, зосереджених у Слов’янську", — сказав він.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА у лютому 2023-го повідомляв, що на Куп’янському напрямку наразі досить гаряче. Там спостерігається певне скупчення військової техніки РФ. За його словами, очікується можливий наступ ворога.

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