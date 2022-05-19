"Тугенько" стало: у Москві заявили, що вже не проти переговорів з Україною

"Тугенько" стало: у Москві заявили, що вже не проти переговорів з Україною

У РФ, де систематично блокували переговори з Україною, поводилися зверхньо і диктували свої умови, заявляють, що вже готові до мирного діалогу з Києвом.

У Москві переконують, що готові повернутись до переговорів з Україною, якщо готовність до цього висловить Київ.

Про це заявив у четвер, 19 травня, заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко.

"Переговорний процес перервали не ми, його на паузу поставили наші українські партнери. Щойно вони висловлять готовність повернутися за стіл переговорів, ми, природно, відповімо позитивно. Головне, щоб було, що обговорювати", - сказав Руденко.

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Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговорний процес з російською стороною складний. Він залежить від того, як відбуваються події в Україні. Вони суттєво змінилися від початку війни.

Раніше Зеленський заявив, що Росія має зробити перший зрозумілий крок для переговорів.

Як повідомлялося, Ердоган вкотре поговорив з Путіним та запропонував своє посередництво між Україною і Росією.

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