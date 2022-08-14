Тука допустив можливість оголошення обов'язкової евакуації в прифронтових областях: перелік

Обов'язкову евакуацію, крім Донецької області, можуть оголосити ще в чотирьох областях України. Йдеться про ті області, які є найближчими до лінії фронту.

Обов'язкову евакуацію також можуть оголосити в Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях. Вивезти громадян з тимчасово захоплених регіонів може бути потрібно через неготовність прифронтових регіонів до опалювального сезону і задля безпеки самих цивільних людей.

Таку думку висловив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в інтерв'ю "Обозревателю".

"Якщо згадати давно забуті радянські часи, то був такий сектор, який називався цивільною обороною. І в ньому було передбачено обов'язкову евакуацію цивільного населення не за принципом "хочу – не хочу, буду – не буду", а в обов'язковому порядку", - заявив він і додав, що нині в Україні законом такі дії не передбачені.

На запитання, які області можуть бути залучені до процесу евакуації, він відповів: "Напевно, передусім ті області, які є найближчими до лінії фронту. Це частково Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька області".

Тука висловив думку, що в нинішніх умовах говорити про мирні переговори з Росією немає сенсу. З його слів, єдиний предмет для переговорів – це звільнення окупованих територій та виплата репарацій.

Нагадаємо, через обстріли росіянами ЗАЕС Зеленський звернувся до мешканців Нікополя, Марганця, Енергодара, Кривого Рогу, Запоріжжя.

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