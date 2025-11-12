Туман завадив дронам: експерт пояснив, як росіяни змогли зайти у Покровськ

Покровськ / © Getty Images

Росіяни змогли прорватися на околиці Покровська, скориставшись густим туманом, який завадив роботі українських дронів. На цьому напрямку ворог зібрав рекордне 150-тисячне угруповання.

Про це розповів політолог та майор ЗСУ Андрій Ткачук для 24 Каналу.

«Туманна погода теж допомагає ворогу. Позаяк це важкі погодні умови для наших підрозділів БпЛА, які сьогодні працюють на Покровську. Відповідно ворог всіма можливостями використав цей чинник», — зауважив майор ЗСУ.

Окрім погоди, окупантам допомагає величезний контингент військових. За словами Ткачука, на півдні також залишаються точки інфільтрації у місто.

«Сьогодні це залишається найважчим напрямком, де росіяни сконцентрували найбільший контингент своїх військових з часів повномасштабного вторгнення — 150 тисяч особового складу. Це величезна кількість», — підкреслив Андрій Ткачук.

Він пояснив, що хоч частина з них (приблизно 700 тисяч загалом в Україні) залучена до забезпечення, це все одно колосальна цифра. Попри це, за словами майора, у ворога є дефіцит живої сили, який вони намагаються покрити гібридними методами: цілорічним призовом, наймом іноземців та залученням резервістів.

Водночас Ткачук бачить і позитивні сигнали. 7 корпус ДШВ нещодавно повідомляв про спад інтенсивності боїв, що, на думку експерта, вказує на ротаційні заходи ворога.

«Завдяки цьому у нас з’явилася можливість трохи стабілізувати ситуацію. Маємо шанс нею скористатися, і сподіваюсь на те, що наші підрозділи це зробили для наших ротаційних заходів — задля збереження особового складу і для продовження певних контрнаступальних операцій у Покровську і в агломерації», — зазначив політолог.

Він додав, що 7 корпус ДШВ та всі суміжні підрозділи проводять «феноменальну роботу» із захисту Покровська та Мирноградської агломерації.

Нагадаємо, ситуація в районі Покровська залишається надзвичайно складною — тривають запеклі бої, а українським військам доводиться контратакувати на північних підходах до міста. Як зазначив військовий експерт Сергій Братчук, російські сили закріпилися на південних околицях і використовують Покровськ як логістичний вузол для підкріплення своїх підрозділів. Водночас українська сторона створює нові маршрути постачання, щоб підтримувати оборону в Покровську та Мирнограді.