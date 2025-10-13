"Сіра зона" розширюється: експерти DeepState про дивну тактику прориву військ РФ біля Серебрянки

Ворог тисне без закріплення та як ЗСУ знищують піхоту РФ на мотоциклах / © Deepstatemap

На лінії фронту, в районі Серебрянки міської громади Бахмутського району Донецької області та прилеглих територій, фіксується одна з найбільших ділянок так званої «сірої зони». Тут спостерігається постійний та інтенсивний тиск російських окупаційних військ, які, однак, не мають на меті негайного закріплення чи встановлення контролю над конкретними позиціями чи населеними пунктами.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.

За повідомленнями військових аналітиків та бійців на місцях, ворог застосовує незвичну тактику. Замість того, щоб проводити цілеспрямовані штурми із закріпленням на певних позиціях, підрозділи РФ намагаються максимально швидко просунутися в глибину української території, накопичитися там і продовжити рух.

Основний тиск здійснюється зі сторони Григорівки вздовж річки Сіверський Донець через Серебрянку і аж до Дронівки.

Аналітики відзначають постійні штурмові дії малими групами піхоти, іноді із залученням мотоциклів, які просто проїжджають повз населені пункти чи українські позиції, прагнучи прорватися далі.

Ускладненням ситуації стала втрата контролю над Серебрянським лісництвом, яке тепер використовується противником як плацдарм для подальших спроб прориву в районі Серебрянки.

«Сірий котел»: від Серебрянки до Дронівки

Внаслідок такого «тупого» забігання в глибину, без спроб закріплення, «сіра зона» значно розширилася. Остання тривожна фіксація — присутність російських сил вже в Дронівці, що свідчить про подальше розтягування фронту.

Бійці ЗСУ зазначають, що дивна тактика окупантів, яка передбачає просто бездумне забігання, дає українським захисникам можливість ефективно знищувати ворога одразу при виявленні, оскільки ці групи часто не мають належного прикриття чи підготовки для утримання території.

Роль дронів та нестача особового складу

Особливе навантаження на цій ділянці фронту лягло на пілотів безпілотних літальних апаратів (БПЛА). За словами бійців, саме дронщики відіграють ключову роль в утриманні лінії оборони та недопущенні накопичення ворога.

Це пов’язано з гострою нестачею особового складу, щоб належним чином виставити і тримати позиції по всій лінії. Тому екіпажі БПЛА змушені 24/7 моніторити ситуацію, оперативно завдаючи ураження і знищуючи противника, щойно він фіксується у «сіряку». Незважаючи на героїчні зусилля українських захисників, кількісна перевага ворога продовжує даватися взнаки, що і призвело до розширення зони бойових дій аж до Дронівки.

Нагадаємо, у вересні йшлося про те, що на Донеччині фронт перетворився для росіян на смертельну пастку. Біля Добропілля на Донеччині армія РФ втрачала щодня загарбників. До слова, попередній середній показник був від двох до п'яти осіб.