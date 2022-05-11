Туреччина без росіян: туроператори розповіли, туристи з яких країн цьогоріч відпочиватимуть на курорті

Туреччина без росіян: туроператори розповіли, туристи з яких країн цьогоріч відпочиватимуть на курорті

Туреччина готується до літнього сезону і вже очікує на туристів.

Попри війну, в Туреччині очікують цьогоріч на відпочинок до країни приїде до 100 тисяч осіб з України – переважно, жінки і діти.

Про це пише DW.

Натомість передбачається, що на турецьких курортах значно поменшає росіян. Їх цього сезону може прилетіти до 1,7 мільйона - третина від торішнього числа.

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За словами, турецьких готельєрів, на липень і серпень в їхніх готелях зараз практично немає бронювань росіян. Окрім проблеми із перельотами, тепер у росіян і виникли проблеми і з кредитними картками, які більше не працюють за кордоном.

"Раніше росіяни прилітали в Анталію чартерними рейсами, але це більше неможливо, ми намагаємося знайти рішення. Раніше ми приймали від 5000 до 9000 гостей в день - у травні цього року ми очікуємо близько 500", - розповів очільник асоціації гідів Анталії Мурат Ялчин Ялчинкая.

Водночас Туреччині сподіваються, що відвідувачі з Німеччини компенсують відсутність російських і українських туристів. Цього літа німців на курортах буде на 40% більше, ніж торік. На 50% може зрости число туристів з Великої Британії, на 60% - з Польщі. Також все більше гостей прибувають з Ірану.

Нагадаємо, готелі Туреччини цьогоріч можуть скасувати броню всіх туристів із Росії. Пояснюється це тим, що туристичні компанії, які відправляють європейських туристів до Туреччини, поставили ультиматум, щоб у готелях, де проживатимуть їхні клієнти, не було росіян.

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