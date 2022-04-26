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Туреччина без росіян: європейські туристи висунули ультиматум готелям курортної країни

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19к
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Туреччина без росіян: європейські туристи висунули ультиматум готелям курортної країни

pixabay.com

Готелі Туреччини цьогоріч можуть скасувати броню всіх туристів із Росії.

Відповідну вимогу у зв'язку із санкціями проти Росії за її варварську війну проти України надіслав турецьким готелям представник найбільшого європейського туроператора TUI Tantur.

Про це пише газета Turizm Gazetesi.  

Пояснюється це тим, що туристичні компанії, які відправляють європейських туристів до Туреччини, поставили ультиматум, щоб у готелях, де проживатимуть їхні клієнти, не було росіян.

Під обмеження потрапляють навіть росіяни, які вже встигли вселитися в номери. Їх, на думку туроператора, слід виселити. Крім того, мандрівники з Європи вимагають від готелів припинити працювати з росіянами.

"Мета цього листа – повідомити вам, що всі операції Tantur у Туреччині для TI Travel LLC, TI Baltics SIA та Borublita Holdings Limited припинені. Дія контракту припинена відповідно до статті 9 контрактів, підписаних між готелем і Tantur", - сказано у листі.

TUI уточнив, що вимога має бути виконана до 31 травня, проте потім 20 числа кожного місяця норма може продовжуватися на кожні 30 днів.

Як повідомлялося, громадяни країни-загарбниці почали відчувати наслідки "бойкоту" всесвітньо відомих брендів, які через напад Росії на Україну пішли з їхнього ринку. Російська блогерка в Instagram розповіла про масову паніку, яка вже охопила громадян країни-агресорки.

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